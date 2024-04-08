Брать или не брать? Android-смартфоны будут проверять незнакомые номера телефонов

Новая функция Lookup сможет находить информацию о неизвестном абоненте через поиск Google. Это поможет отсеивать мошенников и назойливых сотрудников колл-центров.

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Компания Google работает над новой функцией, которая способна найти информацию о неизвестном абоненте. Называется она Lookup, и обнаружил ее в бета-версии приложения Google Phone пользователь соцсети Х под ником AssembleDebug, пишет The Verge.

По его информации, приложение Google Phone будет установлено по умолчанию только в смартфонах марки Pixel, но владельцы других устройств на операционной системе (ОС) Android смогут скачать его. Новая функция будет автоматически копировать незнакомый номер и инициировать его поиск в Google. В эпоху спама и телефонных мошенников, которые пользуются поддельными телефонными номерами, эта функция будет весьма полезной.

Пользователь AssembleDebug также сообщил в Х, что компания Google работает над функцией для приложения Gmail, обозначенную, как Summarize this email ("Подвести итоги этого электронного письма"). Она будет доступна тем, кто пользуется ИИ-инструментами Gemini AI.

На скриншоте видно, что кнопка данной функции находится под строкой темы электронного письма. Если нажать на нее, то можно получить краткое изложение переписки. По крайней мере, это должно работать именно так, но на данный момент кнопка не функционирует.

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Приложение Android Gemini также может резюмировать электронные письма при условии, что у пользователя есть учетная запись Google Workspace. Но будет гораздо удобнее, когда ИИ Gemini сможет делать это в Gmail напрямую.

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