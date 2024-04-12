"Візьміть за звичку": українцям підказали, як економити енергію після ударів РФ

Після пошкодження низки електростанцій енергосистема України опинилася під загрозою через нестачу генерації. Кожному жителю країни потрібно грамотно витрачати електрику, щоб не допустити масових відключень.

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Росія знову завдає ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі України, і 11 квітня "Укренерго" закликало щодня заощаджувати енергоспоживання, особливо в пікові години — з 19:00 до 22:00. Енергетична компанія Yasno на своїй сторінці у Facebook розмістила пам'ятку, як дбайливо витрачати електроенергію у важкий для країни період.

Для цього достатньо дотримуватися кількох простих правил:

не вмикати одночасно потужні прилади: електрочайник, електроплиту, праску і фен;

не вмикати кондиціонер, якщо в приміщенні комфортна температура;

вмикати бойлер після 23:00;

вимикати світло, якщо в кімнаті нікого немає;

прати в машинці вночі.

Пам'ятка про те, як економити електроенергію Фото: Yasno

"Що кожен із нас може зробити зараз, щоб допомогти енергосистемі? Економити електроенергію в пікові години — з 19:00 до 22:00. Візьміть собі це за звичку і щодня дотримуйтесь простих і дієвих правил", — звернулася Yasno до споживачів.

Детальнішу інформацію про те, як витрачається електроенергія і як її можна заощаджувати, надала Державна інспекція енергетичного нагляду України. Вона пояснила, скільки енергії споживають ті чи інші електроприлади, якими українці часто користуються вдома:

кондиціонер — 2,2-3,37 кВт; електрочайник — 2,2-2,4 кВт; пилосос — 2 кВт; бойлер — 1,5-2,5 кВт; масляний і повітряний обігрівачі — 1,2-2 кВт; праска — 1-2,4 кВт; пральна машина — 0,8-2,2 кВт; холодильник двокамерний — 0,30-0,90 кВт; мікрохвильова піч — 0,6-1,5 кВт; холодильник однокамерний — 0,10-0,40 кВт; телевізор — 0,08-0,14 кВт; електролампа на 100 Вт — 0,1 кВт; комп'ютер — 0,065-0,45 кВт.

Держінспекція також опублікувала кілька порад, завдяки яким можна використовувати електроенергію більш ефективно та заощадити кошти.

Використовуйте енергоефективну побутову техніку

Побутові електроприлади мають спеціальне маркування від класу А до G. До найбільш енергозберігаючих належать гаджети класу "А++". Пристрої з позначеннями "А+", "А", "В", "С", "D", "G" — менш енергозберігаючі.

Купуючи побутову техніку класу "А" або "А+", ви зможете зменшити енергоспоживання на 30-50%, порівняно з приладами класу "В".

Економте на освітленні

Встановивши у своєму будинку енергозберігаючі лампочки, ви знизите споживання електроенергії. Ба більше, такі лампи прослужать у 5-8 разів довше за лампи розжарювання, витрата енергії знизиться в 10 разів.

Світлорегулятори і датчики, що автоматично вмикають і вимикають освітлення при появі людини в приміщенні, здатні зменшити споживання електричної енергії.

Для загального освітлення можна використовувати нейтральні білі лампи з колірною температурою 3000-4000К. Для освітлення робочої зони кухні рекомендується використовувати нейтральні лампи білого світла (3500-4500К). В обідній зоні краще розміщувати світильники з лампами теплого світла (до 3000К). Це зробить приміщення більш затишним. У ванній також рекомендується використовувати освітлення двох видів: для підсвічування дзеркал — 3000-4500К, а загальне освітлення — до 3000К.

Правильно експлуатуйте холодильник

Не встановлюйте холодильник біля газової плити або опалювальних приладів, а також там, де є прямі сонячні промені. Не ставте в холодильник гарячу їжу.

Дотримуйтесь оптимального температурного режиму в приміщенні — 18-20 градусів (у приміщенні, де температура сягає 30 градусів тепла, холодильник споживає вдвічі більше електроенергії).

Використовуйте пральні та посудомийні машини з розумом

При неповному завантаженні пральної або посудомийної машини перевитрата електроенергії становитиме 10-15 %, тому рекомендується використовувати їх при повному завантаженні.

Правильно експлуатуйте електроплиту

Використовуйте посуд із рівним дном і діаметром, що дорівнює або трохи більший за конфорку електроплити — так ви зможете заощадити 5-10 % електроенергії. Врахуйте, що конфорка електроплити після вимкнення деякий час продовжує виділяти тепло.

Вимикайте невикористовувані електроприлади

Вимикайте світло, виходячи з приміщення і не залишайте електроприлади в сплячому режимі. Наприклад, телевізори в режимі очікування споживають близько 1 кВт-год на місяць, музичні центри — в середньому 1 кВт-год, DVD-плеєри — 0,5 кВт-год, а комп'ютери — 3,6 кВт-год. Сумарне енергоспоживання побутових електроприладів у режимі очікування може сягати 350-400 кВт-год на рік.

Правильно користуйтеся кондиціонером

Вмикайте кондиціонер тільки за зачинених вікон і дверей. Не вмикайте його тоді, коли температура в приміщенні прийнятна.

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Правильно експлуатуйте електрочайник

Кип'ятіть стільки води, скільки вам потрібно на поточний момент, але не більше. Своєчасно видаляйте накип, оскільки чайник із накипом у 30 разів гірше проводить тепло.

Вимикайте електричний бойлер

Вимикайте електричний бойлер, якщо протягом тривалого часу ним не користуєтеся. Пам'ятайте, що бойлер у режимі очікування споживає електроенергію, автоматично вмикаючись для підігріву води.

Правильно розрахуйте, скільки гарячої води вам необхідно для власних потреб, і залежно від цього обирайте об'єм і потужність електричного бойлера.

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