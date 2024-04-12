"Возьмите за привычку": украинцам подсказали, как экономить энергию после ударов РФ

После повреждения ряда электростанций энергосистема Украины оказалась под угрозой из-за недостатка генерации. Каждому жителю страны нужно грамотно расходовать электричество, чтобы не допустить массовых отключений.

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Россия снова наносит удары по гражданской энергетической инфраструктуре Украины, и 11 апреля "Укрэнерго" призвало ежедневно экономить энергопотребление, особенно в пиковые часы — с 19:00 до 22:00. Энергетическая компания Yasno на своей странице в Facebook разместила памятку, как бережно расходовать электроэнергию в трудный для страны период.

Для этого достаточно следовать нескольким простым правилам:

не включать одновременно мощные приборы: электрочайник, электроплиту, утюг и фен;

не включать кондиционер, если в помещении комфортная температура;

включать бойлер после 23:00;

выключать свет, если в комнате никого нет;

стирать в машинке ночью.

Памятка о том, как экономить электроэнергию Фото: Yasno

"Что каждый из нас может сделать сейчас, чтобы помочь энергосистеме? Экономить электроэнергию в пиковые часы – с 19:00 до 22:00. Возьмите себе это за привычку и ежедневно следуйте простым и действенным правилам", — обратилась Yasno к потребителям.

Более подробную информацию о том, как расходуется электроэнергия и как ее можно экономить, предоставила Государственная инспекция энергетического надзора Украины. Она объяснила, сколько энергии потребляют те или иные электроприборы, которыми украинцы часто пользуются дома:

кондиционер – 2,2-3,37 кВт; электрочайник – 2,2-2,4 кВт; пылесос – 2 кВт; бойлер – 1,5-2,5 кВт; масляный и воздушный обогреватели – 1,2-2 кВт; утюг – 1-2,4 кВт; стиральная машина – 0,8-2,2 кВт; холодильник двухкамерный – 0,30-0,90 кВт; микроволновая печь – 0,6-1,5 кВт; холодильник однокамерный – 0,10-0,40 кВт; телевизор – 0,08–0,14 кВт; электролампа на 100 Вт – 0,1 кВт; компьютер – 0,065-0,45 кВт.

Госинспекция также опубликовала несколько советов, благодаря которым можно использовать электроэнергию более эффективно и сэкономить средства.

Используйте энергоэффективную бытовую технику

Бытовые электроприборы имеют специальную маркировку от класса А до G. К наиболее энергосберегающим относятся гаджеты класса "А++". Устройства с обозначениями "А+", "А", "В", "С", "D", "G" — менее энергосберегающие.

Приобретая бытовую технику класса "А" или "А+", вы сможете уменьшить энергопотребление на 30-50%, по сравнению с приборами класса "В".

Экономьте на освещении

Установив в своем доме энергосберегающие лампочки, вы снизите потребление электроэнергии. Более того, такие лампы прослужат в 5-8 раз дольше ламп накаливания, расход энергии снизится в 10 раз.

Светорегуляторы и датчики, автоматически включающие и выключающие освещение при появлении человека в помещении, способны уменьшить потребление электрической энергии.

Для общего освещения можно использовать нейтральные белые лампы с цветовой температурой 3000-4000К. Для освещения рабочей зоны кухни рекомендуется использовать нейтральные лампы белого света (3500-4500К). В обеденной зоне лучше размещать светильники с лампами теплого света (до 3000К). Это сделает помещение более уютным. В ванной также рекомендуется использовать освещение двух видов: для подсветки зеркал – 3000-4500К, а общее освещение – до 3000К.

Правильно эксплуатируйте холодильник

Не устанавливайте холодильник у газовой плиты или отопительных приборов, а также там, где есть прямые солнечные лучи. Не ставьте в холодильник горячую пищу.

Соблюдайте оптимальный температурный режим в помещении – 18-20 градусов (в помещении, где температура достигает 30 градусов тепла, холодильник потребляет вдвое больше электроэнергии).

Используйте стиральные и посудомоечные машины с умом

При неполной загрузке стиральной или посудомоечной машины перерасход электроэнергии будет составлять 10-15 %, поэтому рекомендуется использовать их при полной загрузке.

Правильно эксплуатируйте электроплиту

Используйте посуду с ровным дном и диаметром, который равен или чуть больше конфорки электроплиты — так вы сможете сэкономить 5-10 % электроэнергии. Учтите, что конфорка электроплиты после выключения некоторое время продолжает выделять тепло.

Выключайте неиспользуемые электроприборы

Выключайте свет, выходя из помещения и не оставляйте электроприборы в спящем режиме. Например, телевизоры в режиме ожидания потребляют около 1 кВт-ч в месяц, музыкальные центры – в среднем 1 кВт-ч, DVD-плееры – 0,5 кВт-ч, а компьютеры – 3,6 кВт-ч. Суммарное энергопотребление бытовых электроприборов в режиме ожидания может достигать 350-400 кВт-ч в год.

Правильно пользуйтесь кондиционером

Включайте кондиционер только при закрытых окнах и дверях. Не включайте его тогда, когда температура в помещении приемлемая.

Важно

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Правильно эксплуатируйте электрочайник

Кипятите столько воды, сколько вам нужно на текущий момент, но не больше. Своевременно удаляйте накипь, так как чайник с накипью в 30 раз хуже проводит тепло.

Выключайте электрический бойлер

Выключайте электрический бойлер, если в течение длительного времени им не пользуетесь. Помните, что бойлер в режиме ожидания потребляет электроэнергию автоматически включаясь для подогрева воды.

Правильно рассчитайте, сколько горячей воды вам необходимо для собственных нужд, и в зависимости от этого выбирайте объем и мощность электрического бойлера.

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