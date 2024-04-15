Дрони та системи РЕБ Росії використовуватимуть ШІ: чи стануть вони ще небезпечнішими

Начальник військ РЕБ ЗС РФ, вважає, що й БПЛА, й комплекси РЕБ працюватимуть ефективніше завдяки нейромережам.

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Начальник військ радіоелектронної боротьби Збройних сил Російської Федерації Юрій Ласточкін розповів в інтерв'ю про те, що штучний інтелект (ШІ) буде застосовано не тільки для роботи дронів, а й систем радіоелектронної боротьби. Його слова передає "Красная газета".

За словами Ласточкіна, нейромережі допоможуть БПЛА в розпізнаванні цілей, а також дадуть можливість працювати як поодинці, так і в складі рою. Він підкреслив, що ШІ-алгоритми будуть, насамперед, впроваджені в системи ухвалення рішень і системи управління. У комплексах радіоелектронної боротьби (РЕБ), встановлених на безпілотниках, нейромережа виконуватиме кілька завдань: знаходитиме й ідентифікуватиме цілі, сприятиме автономному польоту без будь-якого втручання оператора, а також допомагатиме БПЛА організовуватися в рої та працювати спільно.

Начальник військ РЕБ підкреслив, що сучасні системи РЕБ тепер будуть оснащені ШІ-функціоналом. Він сказав, що вже на етапі конструювання інженерами розглядається можливість застосування такої технології, як штучний інтелект.

Ласточкін вважає, що ШІ зможе підвищити якість роботи комплексів РЕБ, а саме — управління та ефективність їхнього впливу на цілі. На його думку, це станеться вже найближчим часом.

Раніше писали про те, що Росія розробляє систему з ШІ для управління роєм безпілотників. Кожен дрон у такій групі буде здатний відправляти на сервер-агрегатор великий обсяг інформації, починаючи від виявлених об'єктів і їхніх характеристик і закінчуючи віддаленою відеоінформацією.

Також повідомляли, що Російські дрони Ланцет отримали нову функцію ШІ. "Ланцети" так і не стали повністю автономними — вони працюють у парі з дронами-розвідниками, цілі для них також знаходять і оператори.