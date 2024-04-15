Дроны и системы РЭБ России будут использовать ИИ: станут ли они еще опаснее

Начальник войск РЭБ ВС РФ, полагает, что и БПЛА, и комплексы РЭБ будут работать эффективнее благодаря нейросетям.

Related video

Начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Российской Федерации Юрий Ласточкин рассказал в интервью о том, что искусственный интеллект (ИИ) будет применен не только для работы дронов, но и систем радиоэлектронной борьбы. Его слова передает "Красная газета".

По словам Ласточкина, нейросети помогут БПЛА в распознавании целей, а также дадут возможность работать как поодиночке, так и в составе роя. Он подчеркнул, что ИИ-алгоритмы будут, в первую очередь, внедрены в системы принятия решений и системы управления. В комплексах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), установленный на беспилотниках, нейросеть будет выполнять несколько задач: находить и идентифицировать цели, содействовать автономному полету без какого-либо вмешательства оператора, а также помогать БПЛА организовываться в рои и работать сообща.

Начальник войск РЭБ подчеркнул, что современные системы РЭБ теперь будут оснащены ИИ-функционалом. Он сказал, что уже на этапе конструирования инженерами рассматривается возможность применения такой технологии, как искусственный интеллект.

Ласточкин полагает, что ИИ сможет повысить качество работы комплексов РЭБ, а именно — управление и эффективность их воздействия на цели. По его мнению, это произойдет уже в ближайшее время.

Важно

РФ не сможет ни сбить, ни заглушить: Украина создает ударные дроны с ИИ, какими они будут

Ранее писали о том, что Россия разрабатывает систему с ИИ для управления роем беспилотников. Каждый дрон в такой группе будет способен отправляет на сервер-агрегатор большой объем информации, начиная от обнаруженных объектов и их характеристик и заканчивая удаленной видеоинформацией.

Также сообщали, что Российские дроны Ланцет получили новую функцию ИИ. "Ланцеты" так и не стали полностью автономными — они работают в паре с дронами-разведчиками, цели для них также находят и операторы.