Росіяни хваляться дронами, здатними атакувати цілі без участі людей, але є нюанс (відео)

Російське ЗМІ пишуть про знищення цілей БПЛА взагалі без втручання оператора, хоча пряма мова конструктора системи цьому суперечить.

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Російський дрон-камікадзе "Овод-S" оснащений системою наведення "Площадь", яка нібито дозволяє автоматично знаходити та захоплювати цілі без участі людини. Про це пише російське видання "РИА Новости" з посиланням на конструктора Андрія Іванова.

Попри слова російського ЗМІ у здатності БПЛА знищувати цілі "без участі людини", пряма мова конструктора може справити враження, що БПЛА працює як і інші дрони з машинним зором — захоплення цілі здійснюється оператором. Він каже, що бортова система самонаведення дрона використовує два різновиди трекінгу: алгоритмічний, з використанням "технічного зору", та за допомогою нейромережі, яка розпізнає та впізнає об’єкти, а далі пояснює, як це працює.

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"Ефективність цього рішення зумовлена тим, що коли ми заходимо за межі радіовидимості, тобто за ліс, за гірку, за будову, там у нас закінчується зв'язок. Захопивши об'єкт, ціль свою, наперед — під час обриву зв'язку пристрій продовжує супровід цілі та здійснює її ураження незалежно від того, статична це ціль чи динамічна", — розповідає конструктор безпілотника.

На відео можна побачити запуск дрона та прилади керування ним у вигляді джойстика та окулярів. Також можна бачити з внутрішньої камери захоплення цілі та імітацію заходу дрона на неї. Зовнішня камера демонструє маневри безпілотника у повітрі та його повернення. Як імітацію корисного навантаження, на дрон закріпили пляшку з водою.

Нагадуємо, росіяни використовують дрони з машинним зором принаймні з початку 2024 року, про що заявляв український військовий та експерт з радіозв'язку Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш". Машинний зір зменшує залежність результатів від навичок оператора, а також може нівелювати роль окопного РЕБ, бо дрон захопить ціль і полетить на неї. Це алгоритм, який дозволяє дрону автоматично тримати ціль у перехресті й рухатися в її напрямку. Окопний РЕБ для FPV-дрона буде меншою загрозою на останніх 100 метрах польоту. Оператор може вивести дрон-камікадзе на пряму до цілі, а далі треба буде виділити ціль, і FPV полетить на неї й під дією РЕБ.

Українські військові вже знайшли уразливі місця таких дронів. Лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" розповідав, що дрони з машинним зором найменш захищені під час захоплення цілі. Для цього пілот підводить дрон до цілі досить близько. Після того він дає команду на фіксацію і безпілотник на кілька секунд зависає. Саме тоді FPV-дрон найбільш уразливий. Навіть якщо не встигнути у ці секунди, його швидкість після початку переслідування буде меншою, ніж коли ним керував оператор. За досвідом бійців, у цей час FPV-дрон доволі легко підстрелити зі стрілецької зброї.

У березні повідомлялося, що ЗСУ теж використовують дрони з машинним зором. Наприкінці 2023 року компанія Talan Systems презентувала власну систему машинного зору для безпілотників MLP TALAN, яка використовує машинне навчання та доступна для встановлення майже на всі дрони, яку зараз впроваджують у ЗСУ. Універсальна платформа машинного навчання заснована на технології штучного інтелекту для розпізнавання об'єктів. MLP TALAN дає змогу виявляти зображення об’єктів з камер безпілотників в умовах радіоелектронної боротьби.