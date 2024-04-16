Великий прорив у сфері ШІ: розроблено перший у світі програмований фотонний чип

Чип використовує світло замість електронів для опрацювання інформації і може прокласти шлях до створення більш дрібних і швидких чипів з низькими тепловими ефектами.

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У результаті співпраці вчених з Дослідницької лабораторії фотоніки Політехнічного університету Валенсії та приватної компанії iPronics, було розроблено перший у світі універсальний, програмований і багатофункціональний фотонний чип, пише Interesting Engineering.

Очікується, що цей винахід допоможе здійснити революцію у сфері телекомунікацій, штучного інтелекту (ШІ) та допоможе вдосконалити центри обробки даних. Спільними зусиллями вчені створили революційний чип, який дасть змогу програмувати на вимогу та безперешкодно з'єднувати бездротовий і фотонний сегменти. Це підвищить ємність і пропускну здатність чипа.

У чипах потік електронів проходить через такі компоненти, як резистори, конденсатори, транзистори тощо, і як побічний продукт виділяє тепло. У додатках на базі штучного інтелекту і центрах обробки даних чипи використовуються у великих кількостях, генеруючи дуже багато тепла. Це вимагає більшої потужності для інфраструктури охолодження, що робить всю систему вкрай неефективною.

Фотонний чип багато в чому схожий на кремнієвий, але для обробки інформації він використовує фотони, або світло, замість електронів. Щоб полегшити перехід до обробки інформації, фотонний чип використовує для обробки інформації оптичні компоненти, як-от хвилеводи, лазери та поляризатори, замість електронних резисторів або транзисторів.

Використання фотонів дасть змогу ще більше мініатюризувати чипи, водночас обробляючи інформацію швидше і з низькими тепловими ефектами. Цю технологію можна легко масштабувати та інтегрувати в наявні процеси оброблення даних, що робить її привабливою пропозицією в галузі обчислень.

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Такі додатки, як 5G або автономні транспортні засоби, вимагають більш високої частоти і, отже, вимагають подальшого зменшення розміру антен та інтегральних схем. Команда дослідників уже розробила кілька компонентів, наприклад, інтерфейсний чип — перетворювач, який підтримує діапазони частот, що використовуються нині та ті, що використовуватимуться в майбутньому. iPronics інтегрувала новий фотонний чип в один зі своїх продуктів — процесор Smartlight, який тестує Vodafone.

Раніше ми повідомляли, що виробництво чипів у Китаї зросло на 40%, незважаючи на санкції США. Китайські процесори користуються великим попитом серед виробників електромобілів і смартфонів.