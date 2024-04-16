Большой прорыв в сфере ИИ: разработан первый в мире программируемый фотонный чип

Чип использует свет вместо электронов для обработки информации и может проложить путь к созданию более мелких и быстрых чипов с низкими тепловыми эффектами.

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В результате сотрудничества ученых из Исследовательской лаборатории фотоники Политехнического университета Валенсии и частной компании iPronics, был разработан первый в мире универсальный, программируемый и многофункциональный фотонный чип, пишет Interesting Engineering.

Ожидается, что это изобретение поможет совершить революцию в сфере телекоммуникаций, искусственного интеллекта (ИИ) и поможет усовершенствовать центры обработки данных. Совместными усилиями ученые создали революционный чип, который позволит программировать по требованию и беспрепятственно соединять беспроводной и фотонный сегменты. Это повысит емкость и пропускную способность чипа.

В чипах поток электронов проходит через такие компоненты, как резисторы, конденсаторы, транзисторы и т. д., и в качестве побочного продукта выделяет тепло. В приложениях на базе искусственного интеллекта и центрах обработки данных чипы используются в больших количествах, генерируя очень много тепла. Это требует большей мощности для инфраструктуры охлаждения, что делает всю систему крайне неэффективной.

Фотонный чип во многом похож на кремниевый, но для обработки информации он использует фотоны, или свет, вместо электронов. Чтобы облегчить переход к обработке информации, фотонный чип использует для обработки информации оптические компоненты, такие как волноводы, лазеры и поляризаторы, вместо электронных резисторов или транзисторов.

Использование фотонов позволит еще больше миниатюризировать чипы, одновременно обрабатывая информацию быстрее и с низкими тепловыми эффектами. Эту технологию можно легко масштабировать и интегрировать в существующие процессы обработки данных, что делает ее привлекательным предложением в области вычислений.

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Такие приложения, как 5G или автономные транспортные средства, требуют более высокой частоты и, следовательно, требуют дальнейшего уменьшения размера антенн и интегральных схем. Команда исследователей уже разработала несколько компонентов, например, интерфейсный чип — преобразователь, который поддерживает диапазоны частот, использующиеся в настоящее время и те, которые будут использоваться в будущем. iPronics интегрировала новый фотонный чип в один из своих продуктов — процессор Smartlight, который тестирует Vodafone.

Ранее мы сообщали, что производство чипов в Китае выросло на 40%, несмотря на санкции США. Китайские процессоры пользуются большим спросом среди производителей электромобилей и смартфонов.