Росіяни показали саморобну гармату проти дронів ЗСУ: у чому її недоліки (фото)

Російські умільці прикручують додаткові зовнішні антени, намагаючись охопити більше частот для придушення дронів, але при цьому стикаються з іншими проблемами.

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У Російській Федерації використовують проти українських дронів кустарні гармати, модифіковані для покриття більшої кількості частот. Фото такого пристрою опублікував російський Telegram-канал "FPV-виZOV" 30 квітня.

У публікації стверджується, що апарат здатний глушити українські FPV-дрони, проте потребує багато енергії. Автор поста також підкреслив, що для боротьби з безпілотниками важливо знати частоти, які потрібно заглушити.

"Для цього потрібно РЕР. Наприклад, аналізатор спектра з набором антен, що покривають весь діапазон до 6000. Бюджетний варіант", — зазначив він.

Саморобна антидронова гармата Фото: Twitter/DanielR

Знімок прокоментував у соцмережі Х (Twitter) канадський експерт DanielR, зазначивши, що російську радіоелектронну зброю обладнано зовнішніми антенами, щоб покривати більші діапазони частот, зовнішнім акумулятором, а також застосовують у парі з аналізатором радіочастот, що вловлює сигнали БПЛА. Аналітик припустив, що схожі недорогі пристрої, які поставляються з Китаю, використовують як росіяни, так і українці.

"Гармати проти дронів повинні охоплювати більше частотних діапазонів, а це вимагає великої потужності. Це також означає, що вони швидко застарівають у міру зміни дронів", — додав експерт.

Нагадаємо, 7 березня російська компанія "ЕЛІАРС" заявила про розробку антидронових рушниць зі спіральними антенами. За словами інженерів, такі антени зможуть уберегти окупантів від потужного випромінювання.

Раніше, 16 лютого, російський блогер Володимир Романов поскаржився, що засіб радіоелектронної боротьби "Волнорез", який роздавали російським військовим для захисту техніки від дронів, виявився абсолютно неробочим.