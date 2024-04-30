Россияне показали самодельную пушку против дронов ВСУ: в чем ее недостатки (фото)

Российские умельцы прикручивают дополнительные внешние антенны, пытаясь охватить больше частот для подавления дронов, но при этом сталкиваются с другими проблемами.

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В Российской Федерации используют против украинских дронов кустарные пушки, модифицированные для покрытия большего количества частот. Фото такого устройства опубликовал российский Telegram-канал "FPV-выZOV" 30 апреля.

В публикации утверждается, что аппарат способен глушить украинские FPV-дроны, однако требует много энергии. Автор поста также подчеркнул, что для борьбы с беспилотниками важно знать частоты, которые требуется заглушить.

"Для этого нужно РЭР. Например, анализатор спектра с набором антенн, покрывающих весь диапазон до 6000. Бюджетный вариант", — отметил он.

Самодельная антидроновая пушка Фото: Twitter/DanielR

Снимок прокомментировал в соцсети Х (Twitter) канадский эксперт DanielR, отметив, что российское радиоэлектронное оружие оборудовано внешними антеннами, чтобы покрывать большие диапазоны частот, внешним аккумулятором, а также применяется в паре с анализатором радиочастот, улавливающим сигналы БПЛА. Аналитик предположил, что похожие недорогие устройства, которые поставляются из Китая, используют как россияне, так и украинцы.

"Пушки против дронов должны охватывать больше частотных диапазонов, а это требует большой мощности. Это также означает, что они быстро устаревают по мере изменения дронов", — добавил эксперт.

Напомним, 7 марта российская компания "ЭЛИАРС" заявила о разработке антидроновых ружей со спиральными антеннами. По словам инженеров, такие антенны смогут уберечь оккупантов от мощного излучения.

Ранее, 16 февраля, российский блогер Владимир Романов пожаловался, что средство радиоэлектронной борьбы "Волнорез", которое раздавали российским военным для защиты техники от дронов, оказалось абсолютно нерабочим.