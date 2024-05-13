Морський дрон Mako: мчить зі швидкістю понад 100 км/год й атакує противника БПЛА та ракетами

Легкий морський безпілотник здатний виконувати кілька операцій, включно з перевезенням вантажів, доставлянням особового складу, розвідкою, спостереженням і атаками.

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Нещодавно на виставці в Тампі (США) компанія EVEX Aerospace представила малопомітний надводний апарат Mako і його варіант Mako Lite. Обидві версії повністю безпілотні, включають GNSS-навігацію і базову радіостанцію LOS 900 МГц, пише Interesting Engineering.

Легкий морський безпілотник здатний виконувати кілька операцій, включно з перевезенням вантажів, доставкою особового складу, розвідкою, спостереженням і навіть завданнями "камікадзе". Морські дрони можуть бути оснащені додатковими паливними баками, інструментами для управління видом від першої особи (FPV), пусковою установкою для БПЛА, міниганом або пусковою установкою для запуску керованих боєприпасів і багатьом іншим.

Mako має автономність до 12,5 год і дальність 250 морських миль (463 км). Модель Mako Lite має ті самі характеристики, хоча в нього менший запас палива — 30-113,5 л порівняно з паливним баком Mako об'ємом 68-257,5 л.

Довжина Мако становить 3,4 м, а ширина — трохи більше 1,2 метра. Порожнє судно важить приблизно 405 кг, при цьому воно може перевозити корисне навантаження до 90 кг.

Mako Lite має довжину понад 2,7 м і ширину 1,1 м. Порожній катер важить 206 кг і може перевозити корисне навантаження вагою до 45 кг.

AEVEX заявляє, що автономні системи керують маневреними суднами з реактивними двигунами, здатними розвивати швидкість понад 57,5 миль на годину (106,5 км/год) і протестованими за стану моря 4.

Обидві версії повністю безпілотні, оснащені GNSS-навігацією і базовою радіостанцією LOS 900 МГц. Рішення PNT (положення, навігація і час) забезпечує точну навігацію та експлуатаційні можливості в середовищах, де відсутній GPS.

Інженери компанії-розробника можуть швидко вносити будь-які зміни, необхідні клієнту для задоволення будь-яких потреб. Існують також додаткові комплекти, які можна прикріпити поверх базової конструкції дрона. Mako може забезпечувати автономну навігацію за допомогою ШІ-алгоритмів і об'єднання датчиків, що дає їм змогу орієнтуватися, ухвалювати рішення і виконувати місії без прямого втручання оператора.

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Експерти припускають, що в майбутніх війнах дедалі частіше використовуватимуть дрони та інші технології, а люди на передовій відіграватимуть меншу роль. Багато компаній сьогодні працюють над створенням надшвидких і надефективних повітряних, наземних і над- і підводних дронів, які можуть підвищити боєздатність армії.

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