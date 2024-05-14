"Залишилося дуже мало часу": ШІ скоро може вплинути на 60% робочих місць, — МВФ

За словами глави МВФ Крісталіни Георгієвої, впровадження ШІ в ринок праці загрожує поширенням дезінформації та зростанням нерівності в суспільстві.

Related video

У найближчі два роки штучний інтелект (ШІ) може вплинути на 60% робочих місць у країнах із розвиненою економікою і на 40% робочих місць у всьому світі. Про це сказала виконавчий директор Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва на заході, організованому Швейцарським інститутом міжнародних досліджень, передає Reuters.

За словами Крісталіни Георгієвої, ШІ обрушується на світовий ринок праці "як цунамі". За правильної підготовки це може призвести до стрімкого зростання продуктивності, однак також є небезпека ще більшого поширення дезінформації та збільшення нерівності в суспільстві.

Важливо

"Не примха, а вимога": МЗС "найняло на роботу" цифрову особу зі штучним інтелектом (відео)

"У нас залишилося дуже мало часу, щоб підготувати до цього людей і бізнес", — сказала глава МВФ.

Крісталіна Георгієва вказала на те, що останніми роками світова економіка стала більш чутливою до потрясінь, згадавши пандемію 2020 року, а також війну в Україні. Хоча на економіку очікують нові потрясіння, особливо у зв'язку з кліматичною кризою, поки вона залишається стійкою. Попри минулорічні побоювання, економіка не перебуває в глобальній рецесії, а інфляція знижується майже скрізь.

Голова Швейцарського національного банку Томас Джордан, який також виступав на заході, підтвердив, що боротьба з інфляцією у Швейцарії просунулася далеко вперед, проте "існує велика невизначеність".

Нагадаємо, у Відні відбулася зустріч військових, урядовців і розробників із понад 100 країн для обговорення впливу штучного інтелекту на військові технології. Політики вважають, що

ШІ також може залишити без роботи вчених, оскільки Google створює нову модель штучного інтелекту, що дає змогу ефективно передбачати майбутні погодні катастрофи, навіть ті, які пропустили б фахівці. Ба більше, передбачається, що ця модель зробить прогнози швидшими і дешевшими.