Менше бояться РЕБ: у Росії поліпшили військові дрони Supercam S350M, що потрібно врахувати ЗСУ

Як запевняють розробники, БПЛА тепер важить менше, а його час польоту збільшився на 20%. Такі апарати ЗС РФ використовують для ведення розвідки з повітря.

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Російський дрон моделі Supercam S350M зробили стійким до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це агентству ТАСС повідомили в компанії "Безпілотні системи".

У "Безпілотних системах" зазначили, що Supercam S350M став важити на 20% менше. За рахунок цього вдалося збільшити час польоту. Також там розповіли, що БПЛА тепер стійкіший до українських систем РЕБ. Безпілотник, як і раніше, тримає зв'язок з оператором за допомогою радіоліній, кількість частотних каналів яких було збільшено. Модернізували й оптико-електронну систему — встановили нову камеру, що передає чіткіші зображення завдяки зниженню рівня вібрацій.

Представник компанії зазначив, що ЗСУ постійно застосовують нові засоби РЕБ, а тому їм доводиться часто оновлювати електронну "начинку" дронів, щоб зробити їх стійкими до перешкод. Він наголосив, що БПЛА використовують для розвідки, а тому потребують якісних камер для передачі фото й відео. Згідно з даними Міноборони РФ, російські солдати хвалять безпілотники типу Supercam за швидкість розгортання, здатність протидіяти системам РЕБ ЗСУ та стабільний зв'язок із операторами.

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Нагадаємо, що Supercam S350M має електродвигун, запускається з катапульти, може нести додаткове корисне навантаження. Детальні характеристики дрона не розкриваються, але відомо, що час польоту Supercam S350 становить 4 год, швидкість — максимум 120 км/год, радіус дії радіолінії — 70 км, максимальна дальність польоту — не менше 360 км.

Раніше ми писали, що російськими "шахедами" тепер можна керувати під час атак до 70 км. У російських безпілотниках типу "Шахед" було виявлено радіомодем. За почерком це виріб концерту "Калашников", розповів фахівець із РЕБ Сергій Флеш.