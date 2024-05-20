Смартфони можуть суттєво подорожчати через один маленький чип, — ЗМІ

Виробникам доведеться або підняти ціни, або заощадити на якості, встановивши дешевші деталі, вважають аналітики.

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Компанія Qualcomm повідомила, що її майбутній процесор Snapdragon 8 Gen 4 може подорожчати порівняно з нинішнім Snapdragon 8 Gen 3, використовуваним у найкращих телефонах Android. Це може призвести до істотного підвищення цін на гаджети, пише Аndroid Аuthorytу.

Інсайдер Digital Chat Station заявив у соцмережі Weibo, що ціна на Snapdragon 8 Gen 4 (номер моделі SM8750) значно збільшиться. Джерело додало, що один із виробників може взагалі відмовитися від свого майбутнього флагманського телефону Pro через підвищення цін. Точні цифри приросту не були названі, але це погана новина для виробників флагманських моделей Android, вважають аналітики Аndroid Аuthorytу.

На процесори припадають одні з найбільших витрат, пов'язаних із виробництвом смартфонів (поряд із дисплеєм і камерами), тому значне збільшення ціни може мати неприємні наслідки. Виробники можуть відреагувати на подібне підвищення цін по-різному.

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Наприклад, вони можуть просто підвищити ціни на смартфони. Але можуть і заощадити на вартості інших деталей, встановивши дешевші камери або екрани. Також можна заощадити й на якості збірки. Також компанії можуть і зовсім відмовитися від встановлення Snapdragon 8 Gen 4, віддавши перевагу старшій моделі процесора. Поки не відомо, яких саме заходів вживуть ті чи інші бренди. У будь-якому разі, така новина — тривожний сигнал для всіх любителів техніки.

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