Смартфоны могут существенно подорожать из-за одного маленького чипа, — СМИ

Производителям придется либо поднять цены, либо сэкономить на качестве, установив более дешевые комплектующие, считают аналитики.

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Компания Qualcomm сообщила, что ее будущий процессор Snapdragon 8 Gen 4 может подорожать по сравнению с нынешним Snapdragon 8 Gen 3, используемым в лучших телефонах Android. Это может привести к существенному повышению цен на гаджеты, пишет Аndroid Аuthority.

Инсайдер Digital Chat Station заявил в соцсети Weibo, что цена на Snapdragon 8 Gen 4 (номер модели SM8750) значительно увеличится. Источник добавил, что один из производителей может вообще отказаться от своего будущего флагманского телефона Pro из-за повышения цен. Точные цифры прироста не были названы, но это плохая новость для производителей флагманских моделей Android, считают аналитики Аndroid Аuthority.

На процессоры приходятся одни из самых больших затрат, связанных с производством смартфонов (наряду с дисплеем и камерами), поэтому значительное увеличение цены может иметь неприятные последствия. Производители могут отреагировать на подобное повышение цен по-разному.

Важно

Смартфоны становятся все дороже: стоят ли они своих денег на самом деле

Например, они могут просто повысить цены на смартфоны. Но могут и сэкономить на стоимости других комплектующих, установив более дешевые камеры или экраны. Также можно сэкономить и на качестве сборки. Кроме того, компании могут и вовсе отказаться от установки Snapdragon 8 Gen 4, предпочтя старшую модель процессора. Пока не известно, какие именно меры предпримут те или иные бренды. В любом случае, такая новость — тревожный сигнал для всех любителей техники.

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