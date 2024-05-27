У перші дні роботи "Резерв+" зазнав кількох потужних кібератак, — Міноборони

Представниця Міністерства оборони України уточнила, що саме у перші години роботи "Резерв+" відбулася велика кількість одночасних запитів на авторизацію.

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У перші два дні після запуску застосунку "Резерв+" на нього було здійснено кілька потужних кібератак, що викликало певні незручності. Про це в коментарі "Укрінформу" повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Ми розробили функціонал для захисту від цих спроб із закриттям певних каналів трафіку. Такі контрдії дещо сповільнили вхід для всіх, що викликало певні незручності. Зокрема, через це були труднощі з авторизацією через BankID. Однак це дало нам можливість впоратися з кількома потужними атаками у перші дні роботи застосунку в суботу та неділю", — сказала Черногоренко.

За її словами, Міністерство оборони України було готове до того, що ворог намагатиметься зірвати роботу застосунку "Резерв+" та запустить DDоS-атаки.

"Найбільше навантаження на систему, очікувано, відбулося у перші години запуску застосунку, адже цифровий сервіс — це завжди зручніше для людей", — зазначила Черногоренко.

Вона також уточнила, що саме у перші години роботи "Резерв+" відбулася велика кількість одночасних запитів на авторизацію.

Нагадаємо, 22 травня юрист у питаннях армії та проходження військової служби Олександр Золотухін заявив, що військовозобов'язаному громадянину краще оновити свої дані в ЦНАПі або ТЦК, оскільки через застосунок "Резерв+" вони можуть у майбутньому загубитися.

21 травня Міністерство оборони України заявило, що чинним військовослужбовцям Сил оборони України не потрібно встановлювати мобільний застосунок для військовозобов'язаних "Резерв+".