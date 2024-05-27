В первые дни работы "Резерв+" подвергся нескольким мощным кибератакам, — Минобороны

Представительница Министерства обороны Украины уточнила, что именно в первые часы работы "Резерв+" произошло большое количество одновременных запросов на авторизацию.

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В первые два дня после запуска приложения "Резерв+" на него было совершено несколько мощных кибератак, что вызвало определенные неудобства. Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Мы разработали функционал для защиты от этих попыток с закрытием определенных каналов трафика. Такие контрдействия несколько замедлили вход для всех, что вызвало определенные неудобства. В частности, из-за этого были трудности с авторизацией через BankID. Однако это дало нам возможность справиться с несколькими мощными атаками в первые дни работы приложения в субботу и воскресенье", — сказала Черногоренко.

По ее словам, Министерство обороны Украины было готово к тому, что враг будет пытаться сорвать работу приложения "Резерв+" и запустит DDоS-атаки.

"Наибольшая нагрузка на систему, ожидаемо, произошло в первые часы запуска приложения, ведь цифровой сервис — это всегда удобнее для людей", — отметила Черногоренко.

Она также уточнила, что именно в первые часы работы "Резерв+" произошло большое количество одновременных запросов на авторизацию.

Напомним, 22 мая юрист по вопросам армии и прохождения военной службы Александр Золотухин заявил, что военнообязанному гражданину лучше обновить свои данные в ЦНАПе или ТЦК, поскольку из-за приложения "Резерв+" они могут в будущем потеряться.

21 мая Министерство обороны Украины заявило, что действующим военнослужащим Сил обороны Украины не нужно устанавливать мобильное приложение для военнообязанных "Резерв+".