Wi-Fi та флешки можуть сильно нашкодити гаджетам: що робити, щоб не зазнати збитків

Використання загальнодоступних мереж Wi-Fi досить небезпечне, але є ще одна серйозна помилка, яка може наразити на ризик злому будь-який гаджет.

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Через загальнодоступні мережі Wi-Fi шахраї можуть шпигувати за користувачами і заражати їхні пристрої програмами-вірусами. Однак експерти у сфері кібербезпеки з Keeper Security попереджають, що використання сторонніх USB-накопичувачів ще небезпечніше, пише The Sun.

Кіберзлочинці можуть заразити пристрої за допомогою програм-вимагачів, і їм легше це зробити, коли користувачі Wi-Fi нехтують VPN. Хакери також можуть заразити гаджети, використовуючи шпигунське ПЗ для відстеження користувацької активності та надання інформації третій стороні. Шахраї можуть вимагати від жертви викуп за видалення шкідливого ПЗ.

Однак такого роду атакам можна запобігти за допомогою декількох методів захисту, зокрема за допомогою VPN. Використання VPN убезпечить підключення до загальнодоступної мережі Wi-Fi, оскільки змінює справжню IP-адресу комп'ютера, ноутбука, планшета або смартфона. Таким чином VPN значно ускладнюють шахраям моніторинг за онлайн-активністю людини, що захищає її особисті дані та інформацію.

Однак буває й так, що навіть VPN не в силах уберегти дані. Експерти Keeper Security пояснюють, що це відбувається тоді, коли користувачі вставляють невідомий USB-накопичувач у порт свого комп'ютера. Випадкова USB-флешка може містити шкідливе ПЗ, що наражає пристрій на ризик та кіберзлочинці заволодіють інформацією.

Крім використання VPN та відмови від випадкових USB-накопичувачів, Keeper Security також пропонує інші способи захисту гаджетів від злому. Наприклад, варто уникати підозрілих посилань і вкладень. Шахраї часто розсилають шкідливі посилання та вкладення через СМС або електронні листи. Якщо перейти за таким посиланням, то почне завантажуватися шкідливе ПЗ. Тому не потрібно натискати на посилання або відкривати вкладення, що викликають сумнів. Також необхідно підтримувати операційні системи пристроїв в актуальному стані, регулярно їх оновлюючи.

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Оновлення програмного забезпечення та додатків також містять заходи безпеки для усунення відомих проблем і вразливостей та захисту від атак.

Раніше ми писали про те, що АНБ рекомендує смартфони iPhone і Android перезапускати раз на тиждень. Експерти у сфері кібербезпеки кажуть, що регулярне перезавантаження смартфонів може убезпечити пристрої, на які націлилися "любителі" фішингу та інших видів кібератак.