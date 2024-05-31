Wi-Fi и флэшки могут сильно навредить гаджетам: что делать, чтобы не понести убытки

Использование общедоступных сетей Wi-Fi достаточно опасно, но есть еще одна серьезная ошибка, которая может подвергнуть риску взлома любой гаджет.

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Через общедоступные сети Wi-Fi мошенники могут шпионить за пользователями и заражать их устройства программами-вирусами. Однако эксперты в сфере кибербезопасности из Keeper Security предупреждают, что использование сторонних USB-накопителей еще опаснее, пишет The Sun.

Киберпреступники могут заразить устройства с помощью программ-вымогателей, и им легче это сделать, когда пользователи Wi-Fi пренебрегают VPN. Хакеры также могут заразить гаджеты, используя шпионское ПО для отслеживания пользовательской активности и предоставления информации третьей стороне. Мошенники могут потребовать от жертвы выкуп за удаление вредоносного ПО.

Однако такого рода атаки можно предотвратить с помощью нескольких методов защиты, в том числе с помощью VPN. Использование VPN обезопасит подключения к общедоступной сети Wi-Fi, поскольку меняет настоящий IP-адрес компьютера, ноутбука, планшета или смартфона. Таким образом VPN значительно усложняют мошенникам мониторинг за онлайн-активностью человека, что защищает его личные данные и информацию.

Однако бывает и так, что даже VPN не в силах уберечь данные. Эксперты Keeper Security поясняют, что это происходит тогда, когда пользователи вставляют неизвестный USB-накопитель в порт своего компьютера. Случайная USB-флэшка может содержать вредоносное ПО, что подвергает устройство риску и киберпреступники завладеют информацией.

Помимо использования VPN и отказа от случайных USB-накопителей, Keeper Security также предлагает другие способы защиты гаджетов взлома. Например, стоит избегать подозрительных ссылок и вложений. Мошенники часто рассылают вредоносные ссылки и вложения через СМС или электронные письма. Если перейти по такой ссылке, то начнет загружаться вредоносное ПО. Поэтому не нужно нажимать на ссылки или открывать вложения, вызывающие сомнение. Также необходимо поддерживать операционные системы устройств в актуальном состоянии, регулярно их обновляя.

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Обновления программного обеспечения и приложений также содержат меры безопасности для устранения известных проблем и уязвимостей и защиты от атак.

Ранее мы писали о том, что АНБ рекомендует смартфоны iPhone и Android перезапускать раз в неделю. Эксперты в сфере кибербезопасности говорят, что регулярная перезагрузка смартфонов может обезопасить устройства, на которые нацелились "любители" фишинга и других видов кибератак.