Загроза для кораблів Китаю: Тайвань розробляє дрон із дальністю дії 550 км

Безпілотний катер може виконувати завдання з пошуку та знищення мін, встановлення мінних полів і розвивати швидкість 55,6 км/год.

Related video

Тайванська суднобудівна компанія JSSC розробила морський надводний безпілотник із дальністю близько 300 морських миль (майже 556 км). Про новинку повідомляє Azernews.

За словами представників компанії, довжина судна сягає 16,5 метрів, а ширина і висота — 3,8 метра. При повній водотоннажності близько 20 тонн її осадка сягає близько 1 метра. Максимальна швидкість апарату перевищує 30 вузлів (близько 55,6 км/год). Запас палива дрона — близько 1,3 тис. літрів.

Безекіпажний катер може виконувати завдання з пошуку та знищення мін, а також встановлення мінних полів. Крім того, він здатний виконувати роль дрона-камікадзе і атакувати надводні кораблі противника. Як зазначає видання, у разі втрати управління і сигналу GPS дрон зможе самостійно повернутися на базу, орієнтуючись за розрахунками бортового комп'ютера.

Важливо

Війна близько: виробник чипів TSMC намагався втекти з Тайваню, побоюючись нападу Китаю

У квітні стало відомо, що Тайвань планує побудувати близько 200 безпілотних катерів-камікадзе. Їх розробку в рамках проєкту під назвою Kuaiji веде на базі корабля-мішені Чжуншаньський інститут науки і технологій (NCSIST). Очікується, що процес оцінювання бойових можливостей і випробувань машин завершиться 2025 року, а серійне виробництво розпочнеться 2026 року. Крім того, в рамках проєкту Kuaiji інститут розробляє підводний дрон.

Раніше ми писали про те, як Китай збирається захопити Тайвань за допомогою дронів. На думку військових аналітиків, розвідувальні дрони дальньої дії Пекіна можуть зіграти вирішальну роль у спостереженні, блокадах, ударах і вбивствах.