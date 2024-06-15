Вітрова електростанція для дому: як отримати кредит, чи потрібен дозвіл і коли окупиться

Українцям пропонують встановлювати вітрові електростанції, щоб менше брали електрики із загальної мережі, але у цій справі багато підводних каменів, які варто врахувати.

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Кабінет міністрів України вирішив надавати фінансову допомогу українцям, які захочуть поставити у себе вдома установки для виробництва електрики з альтернативних джерел енергії. До таких належать вітрові електростанції (ВЕС), Фокус з'ясував, як можна отримати пільговий кредит, яке обладнання можна купити, чи потрібні дозволи та наскільки це буде вигідно з огляду на відключення електропостачання.

Кредит на вітрову електростанцію: хто може отримати

Нещодавно "Урядовий портал" опублікував офіційний "Порядок фінансової державної підтримки фізичним особам, які встановлюють у власних домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії". Там зазначено, що державну підтримку нададуть у разі встановлення вітряних електростанцій потужністю від 1 кВт до 10 кВт із гібридними інверторами, щоб вони могли працювати і автономно, і синхронно із зовнішньою енергомережею. До того ж системи потрібно під'єднати до акумулятора ємністю щонайменше 1 кВт-год на кожен 1 кВт встановленої потужності генератора. Підкреслюється, що електростанції, куплені в кредит, не можна використовувати для видобутку і продажу електроенергії державі за "зеленим тарифом".

Кредити можна отримати на суму до 480 000 грн, але тільки один на людину (фізособу). Їх видаватимуть різні українські банки, а державний Фонд розвитку підприємництва повністю покриє відсоткові ставки. Гроші можна витратити як на купівлю, так і на роботи зі встановлення обладнання.

Саморобна вітрова електростанція у місті Шостка Фото: ШосткаNews.Сity

Кому дадуть кредит на вітрову електростанцію:

громадянам України;

податковим резидентам України;

громадянам інших держав та особам без громадянства, які проживають на території України на законних підставах.

Кому не дадуть кредит на вітрову електростанцію:

громадянам Російської Федерації, якщо тільки вони не проживають на території України на законних підставах;

особам, що визнані банкрутами або фігуранти проваджень у справах про неплатоспроможність;

людям, до яких застосовано санкції;

особам із судимостями за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України.

Які документи потрібно надати:

заявку на отримання кредиту за формою, встановленою Фондом (у паперовій або електронній формі);

загальну суму витрат на закупівлю та монтаж обладнання, відповідно до кошторису, наданого підрядником;

інші документи/інформацію відповідно до внутрішніх процедур та правил банку (зазвичай, паспорт, ІПН, довідка про доходи за 6 місяців);

копії документів, що підтверджують введення в експлуатацію (протягом 14 днів після придбання та встановлення);

копію договору про купівлю-продаж електричної енергії (протягом 60 календарних днів).

Вітрогенератор на високій щоглі Фото: Скриншот

Чи потрібен дозвіл на встановлення вітрової електростанції?

В Україні немає окремого законодавства, яке регламентує побутове використання вітрогенераторів і відповідає на питання: "Чи можна поставити вітряк у себе на ділянці?". У актуальній версії Закону України "Про ринок електричної енергії" міститься термін "активний споживач" — це споживач, у тому числі приватне домогосподарство, що споживає та виробляє електроенергію та зберігає її чи продає надлишки за умови, що робить це для власних потреб, а не у рамках професійної або господарської діяльності. Такі споживачі можуть встановлювати генерацію для власних потреб, а неспожиту енергію продавати своєму електропостачальнику за механізмом самовиробництва.

Схоже, щоб встановити і користуватися вітровими електростанціями, які підтримує Кабмін, потрібно стати саме таким "активним споживачем" і під'єднати обладнання до загальної мережі. Для цього треба:

звернутись до спеціалізованої організації для встановлення генеруючої установки відновлювального джерела енергії;

узгодити з оператором системи розподілу технічне завдання щодо встановлення засобу обліку;

встановити АСКОЕ та додатковий облік на генеруючій установці;

та додатковий облік на генеруючій установці; підписати акт введення в експлуатацію АСКОЕ;

укласти договір з постачальником послуг комерційного обліку;

отримати паспорт точки розподілу з зазначенням генеруючого обладнання, його потужності, ЕІС-коду генерації та місцем встановлення;

знайти відповідального постачальника для продажу надлишків електричної енергії;

підписати договір купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва, що є додатком до договору з постачання електричної енергії споживачу;

перевірити сплату розподілу через постачальника.

Під дію договору про купівлю-продаж електричної енергії за механізмом самовиробництва для приватних господарств підпадають вітрові генератори, встановлена потужність яких не перевищує величину дозволеної (договірної) потужності електроустановок, призначених для споживання електричної енергії, але не більше 30 кВт.

Як зібрати вітровий генератор

За законом самостійно можна встановити вдома автономну вітрову електроустановку одиничною потужністю до 20 кВт, під'єднавши її до внутрішньої електромережі напругою 0,38 кВ так, щоб енергія ніяк не могла передаватися у зовнішню. Потрібно встановити блокування між комутаційними апаратами, щоб унеможливити одночасну подачу напруги в мережу споживача і в мережу постачальника. Перед уведенням в експлуатацію автономної електростанції споживач повинен розробити та узгодити з електропередавальною організацією інструкцію про порядок її увімкнення та про взаємовідносини з постачальником, що включатиме розділ "оперативне керування". Це виглядає простішим варіантом, але у такому випадку на пільговий кредит можна не розраховувати.

В Україні встановлення вітряної електростанції викликає найбільше суперечок щодо видачі дозволів та перевірок, адже вони мають складну конструкцію і несуть значні ризики для людей. Щоб зменшити ймовірність претензій з боку держави та сусідів, варто пересвідчитися, що домашня електростанція відповідає певним вимогам, передбаченим різними нормативними актами:

вітряки та супутнє обладнання повинні мати сертифікати українського зразка та висновок про відповідність Системі стандартів безпеки праці;

вітряк не підіймається вище ніж 30 м над землею і має громовідвід;

вітряк не надто сильно шумить.

Як працює вітровий генератор

Якої потужності має бути вітрогенератор для приватного будинку?

Українська компанія AxiomPlus підрахувала, що для обслуговування приватного будинку потрібне джерело електроенергії потужністю 2–3 кВт. Вітер є не завжди, тому вітрова електростанція працюватиме у середньому на 35% від розрахованої потужності. Таким чином для безперебійного енергозабезпечення будинку потрібне обладнання на 5–6 кВт або навіть більше.

Скільки коштують вітрові електростанції в Україні

Як пояснюють у компанії BasenGreen, яка виготовляє акумулятори, вітрова електростанція працює завдяки вітряній турбіні (вітрогенератору) — це висока вежа з великими лопатями ротора, прикріплена до генератора. Достатньо сильний вітер обертає лопаті ротора, виробляючи кінетичну енергію, а генератор перетворює її в електричну, потім її можна використовувати для забезпечення будинків. Для обладнання повноцінної електростанції потрібні також контролер заряду, акумуляторна батарея, інвертор та вежа (щогла).

Зазвичай їх підбирають окремо залежно від потреб, бюджету, особливостей приміщення чи електромережі. Це недешево, але вкластися у максимальну суму пільгового кредиту від держави (480 тис. грн) цілком реально. Купити вітрову електростанцію можна у спеціалізованих магазинах.

Купити вітрогенератор для дому в Україні потужністю 400 Вт можна зараз за 7-8 тис. грн, але щоб забезпечити домогосподарство енергією, таких може знадобитися 15 загальною вартістю 120 тис. грн. Це без врахування супутнього обладнання та вартості монтажу.

Вже готову електростанцію потужністю 5 кВт одразу з турбіною, інвертором на 6 кВт, джерелом безперебійного живлення і акумулятором на 5 кВт*год пропонують за 160 тис. грн. Встановлення обійдеться ще у кілька десятків тисяч залежно від складності об'єкта.

Приклад роботи вітрової електростанції

Наскільки вигідні вітрові електростанції

На думку дослідників порталу "Українська енергетика", повністю замінити центральне енергопостачання або стати прибутковими вітрогенератори в Україні наразі не можуть, але вони відчутно допомагають споживачам у разі перебоїв з електропостачанням і мають свої переваги перед сонячними станціями. Наприклад, вони можуть працювати цілодобово і незалежно від сезону, особливо корисними ж стають взимку, коли сонце майже не допомагає. Так вітрогенератора Flamingo 4.4 потужністю 1,6 кВт покриває потреби невеликого магазину Сергія Горпинича у Запорізькій області приблизно на 30%.

"0,8 кВт вітру виробляє за типовий зимовий день, стільки ж енергії, як сонячна станція потужністю 20-25 кВт", – запевнив Віталій Шестак, директор компанії SolarWind Systems

Зазвичай невеликі ВЕС потужністю до 20 кВт окупаються не менш ніж за 10 років, приблизно вдвічі довше за побутові сонячні станції. Фахівці говорять, це через більші витрати, потрібні для запуску, адже обладнання та монтажні роботи коштують дорожче через складніші інженерні рішення. Крім того, "зелений" тариф для сонячної енергії значно вигідніший.

Вітрогенератор на щоглі біля будинку Фото: Скриншот

Ефективність станції визначають чотири фактори:

номінальна потужність — максимальна вихідна потужність, яка досягається за ідеальних умов;

ефективність вітрової турбіни — наскільки добре перетворюється енергія вітру і скільки виробляє вітрогенератор на годину електрики;

розташування — швидкість та постійність потоків вітру, а також щільність повітря відрізняються залежно від географічного положення, а тому і кількість здобутої енергії різна;

технічне обслуговування — обладнання потрібно регулярно чистити і ремонтувати за необхідністю.

Отже, якщо придбати вітрову електростанцію номінальною потужністю 10 кВт, то вона може забезпечити ці 10 кВт за достатньої швидкості вітру, зазвичай виробники розраховують на 10-15 метрів за секунду. Хороші вітрові турбіни досягають ефективності 30-50%.

Підведемо підсумок: вітрові електростанції — коштують дорого, складно встановлюються і не гарантують стабільний потік безкоштовної електроенергії. Однак за довгий час і за умов відключень світла вони стануть у нагоді тим, хто живе у вітряній місцевості, забезпечуючи будинок енергією якщо не повністю, то хоча б частково. Для більшої ефективності їх варто поєднувати із сонячними панелями.

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