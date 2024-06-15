Ветряная электростанция для дома: как получить кредит, нужно ли разрешение и когда окупится

Украинцам предлагают устанавливать ветряные электростанции, чтобы меньше брали электричества из общей сети, но в этом деле много подводных камней, которые стоит учесть.

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Кабинет министров Украины решил предоставлять финансовую помощь украинцам, которые захотят поставить у себя дома установки для производства электричества из альтернативных источников энергии. К таковым относятся ветряные электростанции (ВЭС), Фокус выяснил, как можно получить льготный кредит, какое оборудование можно купить, нужны ли разрешения и насколько это будет выгодно ввиду отключения электроснабжения.

Кредит на ветряную электростанцию: кто может получить

Недавно "Правительственный портал" опубликовал официальный "Порядок финансовой государственной поддержки физическим лицам, которые устанавливают в собственных домохозяйствах генерирующие установки, производящие электрическую энергию из альтернативных источников энергии". Там указано, что государственную поддержку предоставят в случае установки ветряных электростанций мощностью от 1 кВт до 10 кВт с гибридными инверторами, чтобы они могли работать и автономно, и синхронно с внешней энергосетью. К тому же системы нужно подключить к аккумулятору емкостью не менее 1 кВт-ч на каждый 1 кВт установленной мощности генератора. Подчеркивается, что электростанции, купленные в кредит, нельзя использовать для добычи и продажи электроэнергии государству по "зеленому тарифу".

Кредиты можно получить на сумму до 480 000 грн, но только один на человека (физлицо). Их будут выдавать различные украинские банки, а государственный Фонд развития предпринимательства полностью покроет процентные ставки. Деньги можно потратить как на покупку, так и на работы по установке оборудования.

Самодельная ветряная электростанция в городе Шостка Фото: ШосткаNews.Сity

Кому дадут кредит на ветряную электростанцию:

гражданам Украины;

налоговым резидентам Украины;

гражданам других государств и лицам без гражданства, проживающим на территории Украины на законных основаниях.

Кому не дадут кредит на ветряную электростанцию:

гражданам Российской Федерации, если только они не проживают на территории Украины на законных основаниях;

лицам, что признаны банкротами или фигуранты производств по делам о неплатежеспособности;

людям, к которым применены санкции;

лицам с судимостями за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Какие документы нужно предоставить:

заявку на получение кредита по форме, установленной Фондом (в бумажной или электронной форме);

общую сумму расходов на закупку и монтаж оборудования, согласно смете, предоставленной подрядчиком;

другие документы/информацию в соответствии с внутренними процедурами и правилами банка (обычно, паспорт, ИНН, справка о доходах за 6 месяцев);

копии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию (в течение 14 дней после приобретения и установки);

копию договора о купле-продаже электрической энергии (в течение 60 календарных дней).

Ветрогенератор на высокой мачте Фото: Скриншот

Нужно ли разрешение на установку ветряной электростанции?

В Украине нет отдельного законодательства, которое регламентирует бытовое использование ветрогенераторов и отвечает на вопрос: "Можно ли поставить ветряк у себя на участке?". В актуальной версии Закона Украины "О рынке электрической энергии" содержится термин "активный потребитель" — это потребитель, в том числе частное домохозяйство, которое потребляет и производит электроэнергию и сохраняет ее или продает излишки при условии, что делает это для собственных нужд, а не в рамках профессиональной или хозяйственной деятельности. Такие потребители могут устанавливать генерацию для собственных нужд, а непотребленную энергию продавать своему электропоставщику по механизму самопроизводства .

Похоже, чтобы установить и пользоваться ветряными электростанциями, которые поддерживает Кабмин, нужно стать именно таким "активным потребителем" и подключить оборудование к общей сети. Для этого надо:

обратиться в специализированную организацию для установки генерирующей установки возобновляемого источника энергии;

согласовать с оператором системы распределения техническое задание по установке средства учета;

установить АСКУЭ и дополнительный учет на генерирующей установке;

и дополнительный учет на генерирующей установке; подписать акт ввода в эксплуатацию АСКУЭ;

заключить договор с поставщиком услуг коммерческого учета;

получить паспорт точки распределения с указанием генерирующего оборудования, его мощности, ЕИС-кода генерации и местом установки;

найти ответственного поставщика для продажи излишков электрической энергии;

подписать договор купли-продажи электрической энергии по механизму самовыработки, что является приложением к договору по поставке электрической энергии потребителю;

проверить оплату распределения через поставщика.

Под действие договора о купле-продаже электрической энергии по механизму самопроизводства для частных хозяйств подпадают ветровые генераторы, установленная мощность которых не превышает величину разрешенной (договорной) мощности электроустановок, предназначенных для потребления электрической энергии, но не более 30 кВт .

Как собрать ветровой генератор как собрать ветровой генератор

По закону самостоятельно можно установить дома автономную ветряную электроустановку единичной мощностью до 20 кВт, подключив ее к внутренней электросети напряжением 0,38 кВ так, чтобы энергия никак не могла передаваться во внешнюю. Нужно установить блокировку между коммутационными аппаратами, чтобы исключить одновременную подачу напряжения в сеть потребителя и в сеть поставщика. Перед вводом в эксплуатацию автономной электростанции потребитель должен разработать и согласовать с электропередающей организацией инструкцию о порядке ее включения и о взаимоотношениях с поставщиком, включающую раздел "оперативное управление". Это выглядит более простым вариантом, но в таком случае на льготный кредит можно не рассчитывать.

В Украине установка ветряной электростанции вызывает больше всего споров относительно выдачи разрешений и проверок, ведь они имеют сложную конструкцию и несут значительные риски для людей. Чтобы уменьшить вероятность претензий со стороны государства и соседей, стоит убедиться, что домашняя электростанция соответствует определенным требованиям, предусмотренным различными нормативными актами:

ветряки и сопутствующее оборудование должны иметь сертификаты украинского образца и заключение о соответствии Системе стандартов безопасности труда;

ветряк не поднимается выше 30 м над землей и имеет громоотвод;

ветряк не слишком сильно шумит.

Как работает ветровой генератор

Какой мощности должен быть ветрогенератор для частного дома?

Украинская компания AxiomPlus подсчитала, что для обслуживания частного дома нужен источник электроэнергии мощностью 2-3 кВт. Ветер есть не всегда, поэтому ветровая электростанция будет работать в среднем на 35% от рассчитанной мощности. Таким образом для бесперебойного энергообеспечения дома требуется оборудование на 5-6 кВт или даже больше.

Сколько стоят ветряные электростанции в Украине

Как объясняют в компании BasenGreen, которая производит аккумуляторы, ветровая электростанция работает благодаря ветряной турбине (ветрогенератору) — это высокая башня с большими лопастями ротора, прикрепленная к генератору. Достаточно сильный ветер вращает лопасти ротора, вырабатывая кинетическую энергию, а генератор преобразует ее в электрическую, затем ее можно использовать для обеспечения домов. Для оборудования полноценной электростанции нужны также контроллер заряда, аккумуляторная батарея, инвертор и башня (мачта).

Обычно их подбирают отдельно в зависимости от потребностей, бюджета, особенностей помещения или электросети. Это недешево, но уложиться в максимальную сумму льготного кредита от государства (480 тыс. грн) вполне реально. Купить ветряную электростанцию можно в специализированных магазинах.

Купить ветрогенератор для дома в Украине мощностью 400 Вт можно сейчас за 7-8 тыс. грн, но чтобы обеспечить домохозяйство энергией, таких может понадобиться 15 общей стоимостью 120 тыс. грн. Это без учета сопутствующего оборудования и стоимости монтажа.

Уже готовую электростанцию мощностью 5 кВт сразу с турбиной, инвертором на 6 кВт, источником бесперебойного питания и аккумулятором на 5 кВт*ч предлагают за 160 тыс. грн. Установка обойдется еще в несколько десятков тысяч в зависимости от сложности объекта.

Пример работы ветряной электростанции

Насколько выгодны ветряные электростанции

По мнению исследователей портала "Украинская энергетика", полностью заменить центральное энергоснабжение или стать прибыльными ветрогенераторы в Украине пока не могут, но они ощутимо помогают потребителям в случае перебоев с электроснабжением и имеют свои преимущества перед солнечными станциями. Например, они могут работать круглосуточно и независимо от сезона, особенно полезными же становятся зимой, когда солнце почти не помогает. Так ветрогенератор Flamingo 4.4 мощностью 1,6 кВт покрывает потребности небольшого магазина Сергея Горпинича в Запорожской области примерно на 30%.

"0,8 кВт ветра производит за типичный зимний день, столько же энергии, как солнечная станция мощностью 20-25 кВт", — заверил Виталий Шестак, директор компании SolarWind Systems

Обычно небольшие ВЭС мощностью до 20 кВт окупаются не менее чем за 10 лет, примерно вдвое дольше бытовых солнечных станций. Специалисты говорят, это из-за больших затрат, необходимых для запуска, ведь оборудование и монтажные работы стоят дороже из-за сложных инженерных решений. Кроме того, "зеленый" тариф для солнечной энергии значительно выгоднее.

Ветрогенератор на мачте возле дома Фото: Скриншот

Эффективность станции определяют четыре фактора:

номинальная мощность — максимальная выходная мощность, которая достигается при идеальных условиях;

эффективность ветровой турбины — насколько хорошо преобразуется энергия ветра и сколько производит ветрогенератор в час электричества;

расположение — скорость и постоянство потоков ветра, а также плотность воздуха отличаются в зависимости от географического положения, а потому и количество полученной энергии разное;

техническое обслуживание — оборудование нужно регулярно чистить и ремонтировать при необходимости.

Итак, если приобрести ветряную электростанцию номинальной мощностью 10 кВт, то она может обеспечить эти 10 кВт при достаточной скорости ветра, обычно производители рассчитывают на 10-15 метров в секунду. Хорошие ветровые турбины достигают эффективности 30-50%.

Подведем итог: ветряные электростанции — стоят дорого, сложно устанавливаются и не гарантируют стабильный поток бесплатной электроэнергии. Однако за долгое время и в условиях отключений света они пригодятся тем, кто живет в ветреной местности, обеспечивая дом энергией если не полностью, то хотя бы частично. Для большей эффективности их следует сочетать с солнечными панелями.

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