Украинцы залезают в долги: на какую сумму граждане набрали микрокредитов за год (инфографика)

За прошлый год долги украинцев по микрокредитам выросли почти вдвое. В среднем размер займов достигал более 6 тысяч гривен.

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Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот", обнародованные 4 апреля.

По информации Нацбанка, за 2024 год украинцы оформили 8,3 миллиона микрозаймов. Общая сумма достигает почти 52 миллиардов гривен. Это — на 27% больше, чем в 2023 году...

Средняя сумма займа — 6 217 гривен. Всего на начало 2025 года граждане задолжали микрофинансовым организациям уже более 15,77 миллиарда гривен.

Инфографика о сумме долгов по микрокредитам Фото: Опэндатабот

Средняя сумма микрокредитов также выросла, только за год разница составляет 26%. В 2023 году украинцы в среднем занимали 4 926 гривен.

Инфографика о среднем размере займа Фото: Опэндатабот

В среднем, МФК выдавали 693 тысячи займов в месяц. Больше всего займов при этом взяли в третьем квартале — примерно 729 тысяч в месяц. В конце года граждане стали меньше влезать в долги (примерно 691 тысячи в месяц) и наоборот начали закрывать кредиты.

Инфографика о количестве выданных займов Фото: Опэндатабот

Аналитики подчеркнули, что в прошлом году украинцы не только набирались займов, но и накапливали свои долги. За первые три квартала задолженность с 9,3 миллиарда выросла до 18,47 миллиарда гривен. К концу 2024 года эта цифра уменьшилась — до 2,7 миллиарда.

"Впрочем, общую картину это улучшить не помогло: долг перед МФО на начало текущего года составляет 15,77 млрд грн. Это в 1,7 раза или на 6,47 млрд грн больше, чем в начале 2024-го", — подытожили в "Опендатабот".

Напомним, аграрии подсчитали, в какую сумму украинцам обойдется в этом году пасхальный стол. За последний месяц цена только на яйца выросла на 9%.

Глава Нацбанка Андрей Пышный рассказал об идее в ближайшее время заменить традиционную "копейку" на более патриотичный "шаг".