Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Экономика Война и деньги

Украинцы залезают в долги: на какую сумму граждане набрали микрокредитов за год (инфографика)

кредит, займ, платежка, деньги, расходы
Фото: Анна Кудрик (коллаж) | Иллюстративное фото

За прошлый год долги украинцев по микрокредитам выросли почти вдвое. В среднем размер займов достигал более 6 тысяч гривен.

Related video

Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот", обнародованные 4 апреля.

По информации Нацбанка, за 2024 год украинцы оформили 8,3 миллиона микрозаймов. Общая сумма достигает почти 52 миллиардов гривен. Это — на 27% больше, чем в 2023 году...

Средняя сумма займа — 6 217 гривен. Всего на начало 2025 года граждане задолжали микрофинансовым организациям уже более 15,77 миллиарда гривен.

Микрозаймы, долг по микрозайму, долги по микрозаймам, микрокредиты, микрозаймы, займы, кредиты, долги, долги Украинцев, Нацбанк, новости Украины, новости экономики, экономика, НБУ Fullscreen
Инфографика о сумме долгов по микрокредитам
Фото: Опэндатабот

Средняя сумма микрокредитов также выросла, только за год разница составляет 26%. В 2023 году украинцы в среднем занимали 4 926 гривен.

Микрозаймы, долг по микрозайму, долги по микрозаймам, микрокредиты, микрозаймы, займы, кредиты, долги, долги Украинцев, Нацбанк, новости Украины, новости экономики, экономика, НБУ Fullscreen
Инфографика о среднем размере займа
Фото: Опэндатабот

В среднем, МФК выдавали 693 тысячи займов в месяц. Больше всего займов при этом взяли в третьем квартале — примерно 729 тысяч в месяц. В конце года граждане стали меньше влезать в долги (примерно 691 тысячи в месяц) и наоборот начали закрывать кредиты.

Микрозаймы, долг по микрозайму, долги по микрозаймам, микрокредиты, микрозаймы, займы, кредиты, долги, долги Украинцев, Нацбанк, новости Украины, новости экономики, экономика, НБУ Fullscreen
Инфографика о количестве выданных займов
Фото: Опэндатабот

Аналитики подчеркнули, что в прошлом году украинцы не только набирались займов, но и накапливали свои долги. За первые три квартала задолженность с 9,3 миллиарда выросла до 18,47 миллиарда гривен. К концу 2024 года эта цифра уменьшилась — до 2,7 миллиарда.

"Впрочем, общую картину это улучшить не помогло: долг перед МФО на начало текущего года составляет 15,77 млрд грн. Это в 1,7 раза или на 6,47 млрд грн больше, чем в начале 2024-го", — подытожили в "Опендатабот".

Напомним, аграрии подсчитали, в какую сумму украинцам обойдется в этом году пасхальный стол. За последний месяц цена только на яйца выросла на 9%.

Глава Нацбанка Андрей Пышный рассказал об идее в ближайшее время заменить традиционную "копейку" на более патриотичный "шаг".