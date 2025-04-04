Українці залазять в борги: на яку суму громадяни набрали мікрокредитів за рік (інфографіка)

За минулий рік борги українців по мікрокредитах зросли майже вдвічі. В середньому розмір позик сягав понад 6 тисяч гривень.

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Про це свідчать дані "Опендатабот", оприлюднені 4 квітня.

За інформацією Нацбанку, за 2024 рік українці оформили 8,3 мільйона мікропозик. Загальна сума сягає майже 52 мільярдів гривень. Це — на 27% більше, ніж у 2023 році..

Середня сума позики — 6 217 гривень. Загалом на початок 2025 року громадяни заборгували мікрофінансовим організаціям вже понад 15,77 мільярда гривень.

Інфографіка про суму боргів за мікрокредитами Фото: Опендатабот

Середня сума мікрокредитів також зросла, лише за рік різниця становить 26%. У 2023 році українці в середньому позичали 4 926 гривень.

Інфографіка про середній розмір позики Фото: Опендатабот

В середньому, МФК видавали 693 тисячі позик на місяць. Найбільше позик при цьому взяли у третьому кварталі — приблизно 729 тисяч на місяць. Наприкінці року громадяни стали менше влазити у борги (приблизно 691 тисячі на місяць) й навпаки почали закривати кредити.

Інфографіка про кількість виданих позик Фото: Опендатабот

Аналітики підкреслили, що минулого року українці не лише набиралися позик, але й накопичували свої борги. За перші три квартали заборгованість з 9,3 мільярда зросла до 18,47 мільярда гривень. Під кінець 2024 року ця цифра поменшала — до 2,7 мільярда.

"Втім загальну картину це покращити не допомогло: борг перед МФО на початок поточного року складає 15,77 млрд грн. Це у 1,7 раза або на 6,47 млрд грн більше, ніж на початку 2024-го", — підсумували в "Опендатабот".

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