Кредит на вітрову електростанцію: хто може отримати і які документи потрібні

Держава допомагає жителям України дешевше встановити вітрогенератори та інше обладнання для видобутку "зеленої" електроенергії, але гроші дадуть не всім.

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Українці зможуть отримати у банку кредит на придбання та встановлення вітрових електростанцій для своїх домівок. Фокус у своїй статті "Вітрова електростанція для дому: як отримати кредит, чи потрібен дозвіл і коли окупиться" розповів про необхідні умови.

Кабінет міністрів оприлюднив "Порядок фінансової державної підтримки фізичним особам, які встановлюють у власних домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії". Він передбачає видачу кредитів у розмірі до 480 000 грн на одну особу під 0% та строком на максимум 5 років. На ці гроші можна придбати необхідне обладнання та оплатити послуги зі встановлення.

Перша важлива умова: тип установки. Кредит нададуть тільки на вітряну електростанцію потужністю 1-10 кВт із гібридними інверторами, здатними працювати автономно і разом із зовнішньою електромережею. У системі також має бути акумулятор ємністю мінімум 1 кВт-год на кожен 1 кВт встановленої потужності генератора. Зазначається, що такі станції не мають приносити прибутку від продажу енергії за "зеленим" тарифом, тобто вони мають використовуватися лише для власних потреб домогосподарства.

"Безвідсоткові" кредити обіцяють видавати громадянам та податковим резидентам України, громадянам інших держав, особам без громадянства, як мають законні підстави для проживання в Україні. Гарантовано відмовлять росіянам, які не проживають в Україні законно, банкрутам, учасникам проваджень про неплатоспроможність, підсанкційним особам, людям, які скоювали злочини проти основ національної безпеки.

Які документи потрібно надати:

заявку на отримання кредиту за формою, встановленою Фондом (у паперовій або електронній формі);

загальну суму витрат на закупівлю та монтаж обладнання, відповідно до кошторису, наданого підрядником;

інші документи/інформацію відповідно до внутрішніх процедур та правил банку (зазвичай, паспорт, ІПН, довідка про доходи за 6 місяців);

копії документів, що підтверджують введення в експлуатацію (протягом 14 днів після придбання та встановлення);

копію договору про купівлю-продаж електричної енергії (протягом 60 календарних днів).

Подробиці дізнавайтеся у статті Фокуса "Вітрова електростанція для дому: як отримати кредит, чи потрібен дозвіл і коли окупиться".

Фокус також писав, як можна отримати кредит на сонячну електростанцію і чи варто це робити. Альтернативна енергія може допомогти при масових відключеннях світла, але користуватися нею не так просто.

Повідомляли також, скільки коштують сонячні електростанції і наскільки вигідно їх встановлювати. Окуповуватиметься така покупка доволі довго.