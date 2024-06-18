ЗС РФ у терміновому порядку передали комплекси "Планшет-А" для артилерії: чим вони небезпечні

"Планшет-А" може керувати всіма артилерійськими системами і всією номенклатурою боєприпасів, які є на озброєнні росіян, запевняють розробники.

Related video

Російська компанія "Високоточні комплекси" (входить до складу Ростеха) поставила на озброєння армії РФ партію машин із комплексу "Планшет-А", призначених для управління артилерією. Про це вона повідомила інформаційному агентству ТАСС.

За словами розробників, "Планшет-А" дає змогу автоматизувати управління розрахунками реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), мінометів і артилеристів. Комплекс уже прийняли на озброєння, і він має поліпшити стрільбу з усіх артилерійських систем і будь-якими боєприпасами, які є у ЗС РФ.

"Планшет" нібито здатний адаптуватися під потреби будь-якого артилерійського підрозділу, навіть змішаного типу. Заявляється, що система працює спільно із засобами розвідки, здійснює управління контрбатарейною боротьбою, моментально вражає цілі після надходження відповідної команди. Наприклад, окупанти всередині таких машин можуть використовувати різні засоби зв'язку й отримувати інформацію, передану дронами-розвідниками в режимі реального часу.

У Ростеху наголосили, що автоматизовані комплекси швидко розгортаються, мобільні, відрізняються підвищеною автономністю. Зазначається, що замовлення на машини з комплексу "Планшет-А", здали достроково.

"Планшет-А" розробили у ВНДІ "Сигнал" і продемонстрували ще 2020 року на виставці "Армія-2020". Модель 2024 року працює швидше і має спрощений алгоритм дій оператора.

Раніше ми повідомляли про те, що ЗС РФ можуть отримати нові "Ланцети", які розпізнають цілі й атакують роями. Аналітики ISW припускають, що російське командування хоче використовувати нові безпілотники зі штучним інтелектом для знищення систем ППО України.