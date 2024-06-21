Дизайнер створив "наручний суперкомп'ютер" Cray Y-MP: що вміє дивовижний гаджет (фото)

Система працює на платі Diligent CMOD-A7 FPGA з ядром центрального процесора Cray з частотою 105 МГц. Вона дає змогу милуватися космосом у будь-який зручний час.

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Інженер-електрик Кріс Фентон створив мініатюрну версію суперкомп'ютера Cray C90, яка має форм-фактор наручного годинника. Про те, як працює пристрій, розповіло видання Tom's Hardware.

Інженер, який бере участь у проектуванні справжніх суперкомп'ютерів, за допомогою 3D-друку створив гаджет, який можна носити на зап'ясті. Пристрій має досить дивний, але цікавий функціонал. Дизайн був запозичений Фентоном у Cray C90 — серії векторних суперкомп'ютерів, випущених компанією Cray у 1991 році. Модель у масштабі 1:25 отримала назву Cray Y-MP C916. Вона оснащена OLED-дисплеєм, акумулятором із вбудованим зарядним пристроєм, ремінцем.

Система працює на платі Diligent CMOD-A7 FPGA, яка містить ядро центрального процесора Cray з частотою 105 МГц, що відповідає фактичній тактовій частоті суперкомп'ютера Cray J90 1994 року випуску, який підтримував до 32 процесорів із тактовою частотою 100 МГц, мав 4 ГБ основної пам'яті та пропускну здатність до 48 ГБ/с.

Інтерфейсний процесор являє собою мікроконтролер Teensy 3.6, що керує сигналами скидання та інтерфейсом SPI, які надходять у процесор Cray. Мікроконтролер Teensy також керує OLED-дисплеєм.

Далі Фентон задіяв метод гравітаційного моделювання N-тіл, використовуючи математичні формули, щоб продемонструвати, як взаємодіють планета та її супутники.

Тестування гаджета Cray Y-MP C916 Фото: Chris Fenton

Мовою Python розробник написав симуляцію Юпітера і 63 його супутників. Наслідуючи векторні інструкції Cray С90, він, Кріс, створив програму для гаджета, яка демонструє поведінку Юпітера і супутників, що обертаються навколо газового гіганта. Координати були взяті з системи Horizons NASA.

Такий вигляд мав оригінальний суперкомп'ютер серії Cray C90 Фото: cray-history.net

Винахідник каже, що використання його суперкомп'ютерного наручного годинника вельми неординарне: щоб дізнатися, котра година, потрібно подивитися на положення супутників Юпітера, адже вони перебувають у певних місцях у певний час доби. Користувачеві потрібно знати, що, коли і де.

Раніше ми писали, що дивний пульт ДУ з ОС Android і екраном підірвав Kickstarter, зібравши $367 000. Пристрій може керувати не тільки телевізором, а й будь-яким гаджетом з інфрачервоним портом. Крім кнопок, можна використовувати і голосові команди.