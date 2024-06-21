Дизайнер создал "наручный суперкомпьютер" Cray Y-MP: что умеет диковинный гаджет (фото)

Система работает на плате Diligent CMOD-A7 FPGA с ядром ​​центрального процессора Cray с частотой 105 МГц. Она позволяет любоваться космосом в любое удобное время.

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Инженер-электрик Крис Фентон создал миниатюрную версию суперкомпьютера Cray C90, которая имеет форм-фактор наручных часов. О том, как работает устройство, рассказало издание Tom's Hardware.

Инженер, принимающий участие в проектировании настоящих суперкомпьютеров, при помощи 3D-печати создал гаджет, который можно носить на запястье. Устройство имеет весьма странный, но интересный функционал. Дизайн был позаимствован Фентоном у Cray C90 — серии векторных суперкомпьютеров, выпущенных компанией Cray в 1991 году. Модель в масштабе 1:25 получила название Cray Y-MP C916. Она оснащена OLED-дисплеем, аккумулятором со встроенным зарядным устройством, ремешком.

Система работает на плате Diligent CMOD-A7 FPGA, содержащей ядро ​​центрального процессора Cray с частотой 105 МГц, что соответствует фактической тактовой частоте суперкомпьютера Cray J90 1994 года выпуска, который поддерживал до 32 процессоров с тактовой частотой 100 МГц, имел 4 ГБ основной памяти и пропускную способность до 48 ГБ/с.

Интерфейсный процессор представляет собой микроконтроллер Teensy 3.6, управляющий сигналами сброса и интерфейсом SPI, поступающим в процессор Cray. Микроконтроллер Teensy также управляет OLED-дисплеем.

Далее Фентон задействовал метод гравитационного моделирования N-тел, используя математические формулы, чтобы продемонстрировать, как взаимодействуют планета и ее спутники.

Тестирование гаджета Cray Y-MP C916 Фото: Chris Fenton

На языке Python разработчик написал симуляцию Юпитера и 63 его спутников. Подражая векторным инструкциям Cray С90, он Крис создал программу для гаджета, которая демонстрирует поведение Юпитера и спутников, вращающихся вокруг газового гиганта. Координаты были взяты из системы Horizons NASA.

Так выглядел оригинальный суперкомпьютер серии Cray C90 Фото: cray-history.net

Изобретатель говорит, что использование его суперкомпьютерных наручных часов весьма неординарно: чтобы узнать который час, нужно посмотреть на положение спутников Юпитера, ведь они находятся в определенных местах в определенное время суток. Пользователю нужно знать, что, когда и где — только и всего.

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