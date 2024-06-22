Українці здивували іноземців дронами Fury PRO, які крадуть зброю у росіян (фото)

Винахідливі українські військові вигадують на полі бою такі способи застосування БПЛА, які розробники не могли собі навіть уявити.

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Українська команда Drone Squad разом зі "СпецТехноЕкспорт" (STE) представила свій ударний безпілотник Fury PRO на виставці Eurosatory 2024, що проходить з 17 по 21 червня у Парижі. Представник проєкту на правах анонімності розповів Фокусу про особливості застосування цих БПЛА у бойових умовах.

За його словами, бойові коптери Fury PRO зараз використовуються майже на всіх ділянках фронту. Українські військові ледь не щодня надають нові відео ураження.

"Є дуже успішні кейси з мінування, коли вночі заносять протитанкову міну і скидають на дорогу, а зранку ворожий багі підривається на ній", — поділився розробник.

Ще одне цікаве і дещо неочікуване для творців Fury PRO застосування — це позбавлення окупантів їх зброї. Один з екіпажів здогадався прикріпити до дрона магніт і відправив його у сіру зону, де російські війська пішли у наступ, а там підчепили і забрали автомат одного із загарбників, а потім доставили до своєї позиції і затрофеїли.

Ударний дрон Fury PRO представили на виставці Eurosatory 2024 Фото: Brave Inventors Дрони Fury PRO скидають протитанкові міни Фото: Brave Inventors

"Це цікавий кейс, я навіть не думав, що так можна робити", — зізнався представник Drone Squad. — "А так постійно "розбираються" позиції, скидуються на них 120-міліметрові і протитанкові міни ТМ-62".

Військові підрозділи, які користуються Fury Pro постійно надсилають свої відгуки або надають нову інформацію. Завдяки цьому інженери постійно вдосконалюють дрони.

Як розповів представник Drone Squad, безпілотник викликав чималий інтерес на виставці Eurosatory 2024, особливо завдяки відеозаписам з ураженнями. За кордоном ніхто раніше не задумувався, що протитанкові міни, які зазвичай встановлюють на землі або на дорогах, можна скидати з дрона.

"Є вже позитивні результати завдяки нетворкінгу і цікаві потенційні партнери, які хотіли б разом щось робити", — зазначив він.

Раніше повідомляли, що ARMADRONE представила військові безпілотники Punisher та REX на виставці Eurosatory 2024. Представники розповіли, на що здатні ці БПЛА та як їх вже використовують, щоб нищити російські війська.