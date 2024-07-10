Величезна батарея ємністю на 200 МВт-год забезпечить енергією 40 000 будинків у Китаї

Енергосховище зможе пропрацювати 20 років, витримавши 6000 циклів зарядки-розрядки за температури від -20 до +60°C.

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Компанія Kehua в червні 2024 року в провінції Чжецзян (КНР) завершила установку першої у світі великомасштабної електростанції зі зберігання енергії на основі літій-залізо-фосфатних (LFP) батарей потужністю 100 МВт/200 МВт-год. Про це йдеться на сайті компанії.

Проєкт являє собою найбільшу електростанцію зі зберігання енергії в місті Лішуй, провінція Чжецзян, яка використовує рішення Kehua для зберігання енергії. Установка складається з 25 комплектів 5-мегаватних блоків.

Батарея може одночасно зберігати 200 000 кВт-год електроенергії з річним скиданням понад 60 мільйонів кВт-год, що дає змогу заощадити близько 23 000 тонн вугілля, скоротити викиди вуглекислого газу приблизно на 72 000 тонни. Енергосховище буде використовуватися для зберігання надлишкової енергії, подачі енергії для нівелювання проблем, а також для модернізації місцевої енергоінфраструктури.

Батарея Kehua Фото: Kehua

Ємності 200 МВт-год вистачить для забезпечення електрикою 40 000 будинків. Батарея зможе пропрацювати 20 років, витримавши 6000 циклів зарядки-розрядки за температури від -20 до +60°C.

Інженерам вдалося об'єднати напівтвердотільні батареї з системою накопичення енергії, впровадивши 4 високопродуктивних перетворювача накопичення енергії потужністю 1,25 МВт, які були підключені паралельно до одного трансформатора потужністю 5000 кВА. Це дало змогу отримати вихідну напругу змінного струму 35 кВ за високої ефективності та стабільності передачі. Варто зазначити, що заряджання та розряджання акумуляторів автоматично коригується системою інтелектуального управління, що значно підвищує загальну безпеку та стабільність роботи системи, а також надає замовникові більш надійне та ефективне рішення для зберігання енергії.

Раніше ми писали про те, що вчені перетворили камінь на акумулятор. Дослідники виявили, що матеріал на основі силікатів гірських порід може бути використаний як твердотільний електроліт.