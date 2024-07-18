Урядове стеження: у Британії висловилися про рішення Кремля заблокувати YouTube

За даними британського Міноборони, влада РФ намагається знизити загрозу від "інакомислячих" громадян, які виступають проти війни. У населення буде доступ лише до тих ресурсів, які контролює Москва.

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Російський уряд продовжує робити спроби посилення обмежень для свого населення і тепер ініціював нові "санкції" на використання цифрових телекомунікацій. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 18 липня.

Аналітики нагадали, що 12 липня депутат Державної думи РФ Антон Немкін зізнався про те, що влада вже почала знижувати швидкість трафіку в месенджері із зашифрованими повідомленнями WhatsApp.

"Публічне пояснення — обмеження можливостей екстремістських груп для спілкування. Згідно з визначеннями російського уряду, це, ймовірно, також включає обмеження можливості опозиційних активістів і тих, хто виступає проти війни в Україні, організовуватися і спілкуватися", — йдеться в повідомленні.

Того ж дня з'явилися розмови в засобах масової інформації про те, що зафіксовані перебої в YouTube пов'язані з навмисним уповільненням трафіку російським урядом, адже вже у вересні платформа нібито перестане працювати.

Британські аналітики зазначили, що YouTube у Росії користується відносною популярністю і часто використовується опозиційними активістами, які поширюють критику на адресу уряду.

"Як і нещодавня заборона незалежних медіа-організацій та обмеження інших безпечних засобів комунікації, ці заходи є прискоренням давньої тенденції посилення державного контролю над доступом до ЗМІ та інформації в Росії. Ці обмеження доступу до соціальних медіаплатформ, імовірно, спрямовані на те, щоб забезпечити російському населенню доступ тільки до тих ЗМІ, які відповідають контрольованим урядом наративам", — йдеться в повідомленні.

У розвідці Міноборони Великої Британії підсумували, що обмеження мають полегшити урядове стеження за "інакомислячими" росіянами і "створить атмосферу страху і самоцензури".

У Росії збираються впровадити ще більше обмежень для контролю над росіянами Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 12 липня повідомлялося, що в Росії можуть заблокувати YouTube уже у вересні. Росіяни вже зіткнулися з проблемами в роботі YouTube, проте спікер Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що компанія "сама обрала цей шлях".