Правительственная слежка: в Британии высказались о решении Кремля заблокировать YouTube

По данным британского Минобороны, власти РФ пытаются снизить угрозу от "инакомыслящих" граждан, которые выступают против войны. У населения будет доступ лишь к тем ресурсам, которые контролирует Москва.

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Российское правительство продолжает предпринимать попытки усиления ограничений для своего населения и теперь инициировало новые "санкции" на использование цифровых телекоммуникаций. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 18 июля.

Аналитики напомнили, что 12 июля депутат Государственной думы РФ Антон Немкин признался о том, что власти уже начали снижать скорость трафика в мессенджере с зашифрованными сообщениями WhatsApp.

"Публичное объяснение — ограничение возможностей экстремистских групп для общения. Согласно определениям российского правительства, это, вероятно, также включает ограничение возможности оппозиционных активистов и тех, кто выступает против войны в Украине, организовываться и общаться", — говорится в сообщении.

В тот же день появились разговоры в средствах массовой информации о том, что зафиксированные перебои в YouTube связаны с преднамеренным замедлением трафика российским правительством, ведь уже в сентябре платформа якобы перестанет работать.

Британские аналитики отметили, что YouTube в России пользуется относительной популярностью и часто используется оппозиционными активистами, которые распространяют критику в адрес правительства.

"Как и недавнее запрещение независимых медиа-организаций и ограничение других безопасных средств коммуникации, эти меры представляют собой ускорение давней тенденции усиления государственного контроля над доступом к СМИ и информации в России. Эти ограничения доступа к социальным медиаплатформам, вероятно, направлены на то, чтобы обеспечить российскому населению доступ только к тем СМИ, которые соответствуют контролируемым правительством нарративам", — говорится в сообщении.

В разведке Минобороны Великобритании подытожили, что ограничения должны будут облегчить правительственную слежку за "инакомыслящими" россиянами и "создаст атмосферу страха и самоцензуры".

В России собираются внедрить еще больше ограничений для контроля над россиянами Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 12 июля сообщалось, что в России могут заблокировать YouTube уже в сентябре. Россияне уже столкнулись с проблемами в работе YouTube, однако спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что компания "сама избрала этот путь".