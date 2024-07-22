3 тис. компаній і 32 тис. людей: в Мінцифри повідомили про темпи Е-бронювання в "Дії" (відео)

Якщо людина не розв'язала усі питання військового обліку, то її не зможуть захистити від мобілізації через "Дію", пояснила представниця Мінцифри Валерія Ткач. З її слів, є ще дві причини, чому не спрацює онлайн-бронювання.

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Власники українських компаній упродовж п'яти днів роботи сервісу е-бронювання через портал "Дія" забронювали від мобілізації 32 тис. співробітників. Деякі люди не отримали захисту від призову, але таких була переважна меншість. Про особливості роботи е-бронювання заступниця директора Департаменту з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Валерія Ткач розповіла в ефірі телемарафону.

Ткач заявила, що вже з'явилася перша статистика онлайн-бронювання. З її слів, 3 тис. компаній оформили бронь на 30-32 тис. співробітників. Сервісом скористались і комерційні підприємства, і комунальні, й державні. Загалом же у Єдиному переліку компаній, які мають право захистити працівників, — 8,5 тис. суб'єктів підприємницької діяльності та різної форми власності.

Зі слів представниці Мінцифри, у деяких випадках бронь для окремих працівників не затверджували. Основних причин для відмови — три:

людина вже заброньована, а її оформлюють повторно;

громадянина немає у реєстрі військовозобов'язаних;

працівник офіційно не оформлений на роботу.

Також Ткач пояснила, що завдали онлайн-бронюванню суттєво прискорилася процедура, яка раніше займала багато часу. Наприклад, під час тестування, змогли пройти усі необхідні кроки за 1 годину та все оформити для 1 тис. осіб, тоді як раніше цим займалися тижнями, наголосила чиновниця.

"Послуга електронного бронювання в першу чергу створена задля спрощення і прискорення механізму бронювання й усунення людського чинника, оскільки раніше інформацію перевіряли тижнями і вручну", — сказала вона.

Онлайн-бронювання в "Дії" - коментар Мінцифри див. 2:05

Онлайн-бронювання в "Дії" — деталі

Зазначимо, Фокус розповів, як відбувається процес онлайн-бронювання, який став можливим з 17 липня. Для цього компанія спершу має отримати статус критично-важливої і тоді власник зможе скористатися новими можливостями сервісу "Дія". Після авторизації у головному меню слід відшукати позицію "Бронювання". Наступний крок — підвантаження списку працівників, яким необхідно надати захист від мобілізації. Під час процесу програма звертається до двох державних реєстрів. Перший — Державний реєстр соціального страхування, який показує, чи офіційно працевлаштована людина. Другий — реєстр "Оберіг", який демонструє, чи людина виконала усі вимоги військового обліку.

Нагадуємо, на початку липня в Мінекономіки розповіли, яка кількість громадян вже отримали бронювання від призову. Тим часом народний депутат Дмитро Наталуха оприлюднив четвертий варіант економічного бронювання. На його думку, одна з його ідей поповнить держбюджет на 2 млрд дол.