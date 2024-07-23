Вчені поліпшили перовскітні сонячні панелі, знищивши один "секретний" елемент

Використовуючи хімічну технологію для адаптації геометрії кристалів перовскіту, вчені відкрили новий спосіб виготовлення перовскітних сонячних батарей з високою ефективністю та стабільністю.

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Дослідники з Інженерної школи Гонконзького університету науки і технологій (HKUST) виявили, що увігнутості на поверхні кристалів перовскітної плівки, що покриває сонячні панелі, негативно впливають на її властивості. Щоб зробити фотоелементи більш ефективними та стабільними, увігнутості потрібно усунути, пише SciTechDaily.

Перовскітні сонячні елементи в майбутньому зможуть замінити кремнієві сонячні панелі, оскільки вони не тільки досягають вищої ефективності перетворення енергії, ніж кремнієві, а й дешеві та простіші у виробництві, універсальні щодо прозорості та різноманітності кольорів. Однак перовскітні панелі відносно швидко виходять з ладу під впливом світла, вологості і термомеханічних факторів, що є перешкодою на шляху до комерціалізації цієї технології.

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Щоб вирішити цю проблему, вчені з HKUST досліджували мікроструктуру перовскітних плівок і виявили увігнутості на поверхні кристалів цього матеріалу. Ці увігнутості порушують структуру плівки, тим самим обмежуючи ефективність і стабільність перовскітних осередків.

Професор Чжоу Юаньюань демонструє перовскітний сонячний елемент

Потім команда усунула увігнутості з поверхні кристалів за допомогою молекули поверхнево-активної речовини — тридекафторгексан-1-сульфонової кислоти калію. У підсумку перовскітні комірки зберігали ефективність під час тестів на термоциксування, вологе тепло і відстеження точки максимальної потужності. Використовуючи хімічну технологію для адаптації геометрії кристалів, вчені відкрили новий спосіб виготовлення перовскітних сонячних елементів з високою ефективністю та стабільністю.

Раніше ми повідомляли про те, що скло з бамбука робить сонячні батареї на 15% ефективнішими. Бамбукове скло не боїться зайвого тепла, а також воно вогнетривке за показників прозорості 71,6% і матовості — 96,7%.