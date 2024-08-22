"Вентилятор на чипі": нова мікросхема зробить гаджети тоншими і потужнішими (відео)
Технологія XMC-2400 µCooling дасть змогу створювати охолоджувальні навушники та ігрові джойстики, а також продуктивніші планшети та ноутбуки.
Компанія xMEMS створила новий чип XMC-2400 µCooling заввишки 1 мм, який може забезпечити активне охолодження надзвичайно тонких пристроїв, як-от смартфони та планшети. Про це пише портал Engadget.
Повідомляється, що XMC-2400 µCooling дасть змогу створювати більш тонкі гаджети, які будуть менше нагріватися і стабільніше працювати. Можливі рішення з використанням цього чипа: навушники, що охолоджують вуха, ігрові джойстики, що не дають долоням спітніти, а також планшети з більш високою продуктивністю.
"Якби в моєму MacBook Air M2 без вентилятора були встановлені чипи xMEMS XMC-2400, він би не помер, поки я працював на сонці на WWDC Apple минулого року", — додав автор статті.
Як пояснює Майк Хаусхолдер, віцепрезидент з маркетингу та розвитку бізнесу xMEMS, чип використовує ультразвукову модуляцію для створення імпульсів тиску для руху повітря. У ньому немає рухомих частин, які могли б вийти з ладу, а тонка конструкція дає змогу розміщувати його просто поверх тепловиділяючих компонентів. Виробники можуть вибирати між варіантами бічної та верхньої вентиляції.
XMC-2400 µCooling важить менше ніж 150 міліграмів і може переміщати "до 39 кубічних сантиметрів повітря на секунду зі зворотним тиском 1000 паскалів". Він також стійкий до пилу і води з рейтингом IP58. За словами Майка Хаусхолдера, один чип коштуватиме менше ніж 10 доларів і "чотири-п'ять" партнерів компанії отримають його вже до кінця року.
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