США обійшли Китай: країна перейде на 100% чисту електроенергію до 2035 року

КНР наростила генерацію чистої енергії у 2023 році — 60% від загального обсягу у світі. Однак США вириваються в лідери у сфері відновлюваних джерел.

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Адміністрація президента США Джо Байдена зробила значний крок у сфері чистої енергії, завершивши план із розширення розвитку сонячної енергетики на федеральних землях в 11 західних штатах. Сонячні електростанції займуть 12,5 млн га, пише interestingengineering.com.

З оновленим Western Solar Plan ("Західний сонячний план", — ред.) адміністрація закладає основу для істотного збільшення потужностей сонячної енергетики, що має вирішальне значення для досягнення мети 100% чистої електроенергії до 2035 року. Western Solar Plan, розроблений Бюро з управління земельними ресурсами США (BLM), знаменує собою значний розвиток сонячної енергетики. Спочатку план охоплював шість штатів — Аризону, Каліфорнію, Колорадо, Неваду, Нью-Мексико і Юту. У новій редакції включено ще п'ять штатів: Айдахо, Монтану, Орегон, Вашингтон і Вайомінг. Це збільшить загальну площу, доступну для потенційного розвитку сонячної енергетики, до 12,5 млн га порівняно з 8,9 млн га, запропонованими раніше цього року.

План націлений на землі з високим сонячним потенціалом, які розташовані близько до ліній електропередач, що зводить до мінімуму вплив на території, що охороняються, чутливі культурні та місця проживання диких тварин.

Адміністрація президента США Джо Байдена вже досягла значного прогресу в дозволі проєктів чистої енергії на державних землях. Раніше 2024 року BLM перевершило свою мету щодо дозволу понад 25 ГВт проєктів чистої енергії, досягнувши 29 ГВт — достатньо для забезпечення електроенергією понад 12 млн будинків.

Прагнення адміністрації до швидшого схвалення проєктів виходить за рамки сонячної енергії. Білий дім також зосереджений на прискоренні процесу видачі дозволів для широкого спектра інфраструктурних проєктів, включаючи лінії електропередач і вітряні електростанції. Це частина більш широких зусиль з декарбонізації енергосистеми США до 2035 року, що є ключовим компонентом боротьби зі зміною клімату.

Крім розширення сонячної енергетики на федеральних землях, адміністрація вживає заходів щодо скорочення викидів в інших областях. Наприклад, Агентство з охорони довкілля (EPA) нещодавно умовно схвалило кредити на скорочення викидів для компаній в окрузі Марікопа, штат Аризона. Ці кредити допоможуть місцевим підприємствам перейти на чистіші автопарки та компенсувати викиди від запланованих напівпровідникових заводів у регіоні. Зосередження адміністрації Байдена на чистій енергії та екологічних дозволах також приносить економічні вигоди. Округ Марікопа, де розташована столиця Аризони, Фенікс, побачив сплеск інвестицій у виробництво напівпровідників, почасти завдяки федеральним стимулам.

Такі компанії, як Intel і тайванська TSMC, оголосили про великі інвестиції в регіон, і нові кредити на викиди, схвалені EPA, підтримають розвиток цих об'єктів, одночасно допомагаючи району дотримуватися федеральних стандартів якості повітря.

Раніше ми писали, що Китай б'є рекорди з видобутку енергії, випереджаючи план на 6 років. Китайці збільшать загальну потужність сонячних і вітрових електростанцій до 1310 ГВт уже до кінця цього року. На їхню частку у 2023 році припало майже 60% від загального обсягу приросту "зеленої" енергетики у світі.