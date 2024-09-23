Xiaomi та Redmi отримали "жорсткого" конкурента: що відомо про Samsung Galaxy A16 5G

Samsung конкурує з виробниками бюджетних смартфонів, пропонуючи тривалу програмну підтримку, а також нову модель смартфона, що може отримати ОС Android 20.

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Samsung випустить бюджетні телефони, щоб скласти конкуренцію відомим "китайцям". Оновлення включатимуть Galaxy A16 5G з Android 14. Про це повідомляє ресурс Tehnofan.

Зараз Samsung та Google пропонують тривалі програми підтримки для своїх флагманів. Щобільше, Samsung готова зробити ще один крок для конкуренції з Xiaomi, Redmi та іншим виробниками недорогих смартфонів. Поки вони забезпечують навіть бюджетні моделі 6-річною програмною підтримкою, Samsung готує відповідь.

Першою бюджетною моделлю Samsung може стати Galaxy A16 5G з Android 14, що в перспективі отримає Android 20. Зокрема, вже відомо, що Galaxy A16 5G отримає екран Super AMOLED з діагоналлю 6,7 дюйма, роздільною здатністю Full HD+ і кадровою частотою 90 Гц, чипсет Exynos 1330, 4, 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті, 128 або 256 ГБ флеш-пам’яті.

Що стосується акумулятора, він матиме ємність 50 C, стандартний роз’єм для навушників та захист IP54. Маса пристрою складе 200 грамів, габарити – 164,4 x 77,9 x 7,9 мм.

В плані дизайну, смартфон адаптований до дизайну серії A. На задній панелі, як і раніше — три камери, розташовані вертикально, а також світлодіодний спалах. Тильна панель має глянсове покриття і виглядає як зроблена зі скла. На бічній частині пристрою знаходиться "key island" — кнопки регулювання гучності та включення із вбудованим сканером відбитків пальців.

​​Раніше ми писали про те, що вийде недорогий китайський смартфон із батареєю на 6 000 мАг. Смартфон Meizu Lucky 08 рекламується компанією як флагманський телефон зі штучним інтелектом. Він коштуватиме 2 000 юанів, що еквівалентно 280 доларам США або 255 євро.