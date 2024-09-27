Новий інструмент за 30 годин здійснює детективну роботу, яка зайняла б 80 років

ШІ-інструмент на платформі Azure дає змогу слідчим і аналітикам виявляти закономірності в різнорідних наборах даних.

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Інструмент ШІ Söze збільшив швидкість детективної роботи. Він розроблений компанією Akkodis (Австралія) для вирішення проблем обробки даних, які часто виникають у поліції, пише interestingengineering.com.

Söze застосовує інтелектуальні метрики для аналізу зв'язків, комунікацій, мережевого аналізу, виявлення об'єктів, векторизації, геопросторового аналізу, аналізу тексту і розпізнавання облич. Інструмент здатний переглядати доказові матеріали у 27 складних справах усього за 30 годин — за оцінками, у людини пішло б до 81 року на це. Інакше кажучи, ШІ працює в 23 600 разів швидше, ніж люди в детективній роботі.

Однією з переваг Söze є здатність виявляти закономірності в різнорідних наборах даних на рівні аналізу, який неможливий з використанням поточних методів. Цей ШІ автоматично аналізує інформацію з кількох джерел одночасно. Він добре зарекомендував себе в різних ситуаціях, коли розслідували вбивства, масові злочини, діяльність організованої злочинності, шукали зниклих безвісти, відстежували торгівлю людьми, розслідували фінансові злочини та афери, торгівлю наркотиками, шукали кіберзлочинців.

Söze, створений на платформі Azure, підтримується однією з найбільших у світі технологічних компаній — Microsoft. Хмарна природа рішення усуває необхідність у великих витратах, локальному управлінні обладнанням або програмним забезпеченням, а також забезпечує практично постійний потік розробки та розширення можливостей. Інструмент полегшує рутинні та повторювані аналітичні завдання, які забирають час у аналітиків і слідчих і призводять до затримок у слідчих заходах.

За даними компанії, автоматизуючи трудомісткий аналіз, досвідчені аналітики і слідчі можуть зосередитися на більш конкретних областях і займатися окремими версіями. Akkodis стверджує, що Söze також використовує функції машинного навчання, щоб глибше заглиблюватися в наявні дані і знаходити зв'язки та закономірності, які людям було б складно виявити.

Раніше ми писали про десять тенденцій у сфері ШІ та про те, як нейромережі розвиватимуться у 2025 році. Серед цікавих трендів ШІ, які будуть актуальні наступного року, — голосові помічники та "відповідальні" алгоритми.