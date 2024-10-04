Бюджетно, але якісно: топ 3 смартфони дешевше 15 000 гривень (фото, відео)

Моделі Nothing Phone 2a, Samsung Galaxy A55, Google Pixel 8a доволі нові та мають хороші показники, незважаючи на доступні ціни.

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На ринку продають багато різноманітних смартфонів, і ціни на них теж сильно різняться. Видання The Sun протестувало і визначило три моделі, які коштують дешево, маючи при цьому гідні характеристики, зокрема хороші батареї і камери.

Оглядач Джеймі Гарріс вирішив перевірити, наскільки дешевими можуть бути смартфони до того, коли їхні можливості стають дійсно слабкими. Він перепробував багато моделей від великих брендів, таких як Samsung, до забутих, таких як Motorola, а також новіші компанії, включно з Xiaomi і Honor. У підсумку журналіст рекомендує три бюджетні моделі: Nothing Phone 2a, Samsung Galaxy A55, Google Pixel 8a.

Nothing Phone 2a — унікальний дизайн

Смартфон Nothing Phone 2a пропонує цікавий дизайн і низьку ціну Фото: Скриншот

На ринку смартфонів бренд Nothing Phone з'явився тільки в жовтні 2020 року, а в березні 2024-го компанія випустила нову бюджетну версію під назвою Nothing Phone 2a. У моделях цієї марки увагу привертає помітний дизайн із миготливими індикаторами на задній панелі для сповіщень, що виділяється з-поміж усіх конкурентів.

Ємність акумулятора Nothing Phone 2a становить 5000 мАг, більше, ніж у будь-якого iPhone. Продуктивність у телефона теж хороша, її забезпечує бюджетний, проте досить сучасний восьмиядерний процесор Mediatek Dimensity 7200 Pro. Однією з найприємніших переваг моделі є її ціна — в Україні можна купити від 12 700 грн.

Огляд Nothing Phone 2a

Samsung Galaxy A55 — камерофон з хорошою батареєю

Смартфон Samsung Galaxy A55 має стильний вигляд Фото: Скриншот

Наразі вся увага прикута до новинок від Samsung: Galaxy S24, Fold 6 та Flip 6, але компанія випускає і дешевші, хоча й не такі відомі моделі. Galaxy A55 аж ніяк не виглядає дешевим, маючи стильний дизайн завдяки скляній задній панелі. Джеймі Гарріс пише, що якість роботи камери смартфона приємно його здивувала: приголомшливі знімки виходять і вдень, і в умовах поганої освітленості. Батарея — ті ж 5000 мАг. Як невеликий бонус ви власники отримують доступ до безкоштовного потокового сервісу Samsung TV Plus. Ціни в Україні починаються від 13 000 грн.

Огляд Samsung Galaxy A55

Google Pixel 8a — чудовий вибір для фото

Смартфон Google Pixel 8a має хорошу камеру та корисні функції для фото Фото: Скриншот

Google Pixel 8a став фаворитом оглядача через свою камеру. Смартфон пропонує кілька функцій для фотографії, таких як Magic Editor та Best Take. Ще один великий плюс полягає в тому, що Google обіцяє надавати оновлення Android для цієї моделі протягом семи років. Коштує таке задоволення відносно недорого: близько 14 000 грн.

Огляд Google Pixel 8a

Раніше Фокус представив топ-6 нових смартфонів, які з'являться у 2024 і 2025 роках. Варто звернути увагу на майбутні моделі від Samsung, OnePlus, Google.