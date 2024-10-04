Бюджетно, но качественно: топ-3 смартфона дешевле 15 000 гривен (фото, видео)

Модели Nothing Phone 2a, Samsung Galaxy A55, Google Pixel 8a довольно новые и имеют хорошие показатели, несмотря на доступные цены.

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На рынке продают много разнообразных смартфонов, и цены на них тоже сильно разнятся. Издание The Sun протестировало и определило три модели, которые стоят дешево, обладая при этом достойными характеристиками, в частности хорошими батареями и камерами.

Обозреватель Джейми Харрис решил проверить, насколько дешевыми могут быть смартфоны до того, когда их возможности становятся действительно слабыми. Он перепробовал много моделей от крупных брендов, таких как Samsung, до забытых, таких как Motorola, а также более новые компании, включая Xiaomi и Honor. В итоге журналист рекомендует три бюджетные модели: Nothing Phone 2a, Samsung Galaxy A55, Google Pixel 8a.

Nothing Phone 2a — уникальный дизайн

Смартфон Nothing Phone 2a предлагает интересный дизайн и низкую цену Фото: Скриншот

На рынке смартфонов бренд Nothing Phone появился только в октябре 2020 года, а в марте 2024-го компания выпустила новую бюджетную версию под названием Nothing Phone 2a. В моделях этой марки внимание привлекает броский дизайн с мигающими индикаторами на задней панели для уведомлений, выделяющийся среди всех конкурентов.

Емкость аккумулятора Nothing Phone 2a составляет 5000 мАч, больше, чем у любого iPhone. Производительность у телефона тоже хорошая, ее обеспечивает бюджетный, однако достаточно современный восьмиядерный процессор Mediatek Dimensity 7200 Pro. Одним из самых приятных преимуществ модели является ее цена — в Украине можно купить от 12 700 грн.

Обзор Nothing Phone 2a

Samsung Galaxy A55 — камерофон с хорошей батареей

Смартфон Samsung Galaxy A55 выглядит стильно Фото: Скриншот

Сейчас все внимание приковано к новинками от Samsung: Galaxy S24, Fold 6 и Flip 6, но компания выпускает и более дешевые, хотя и не такие известные модели. Galaxy A55 отнюдь не выглядит дешевым, имея стильный дизайн благодаря стеклянной задней панели. Джейми Харрис пишет, что качество работы камеры смартфона приятно его удивила: потрясающие снимки получаются и днем, и в условиях плохой освещенности. Батарея — те же 5000 мАч. В качестве небольшого бонуса вы владельцы получают доступ к бесплатному потоковому сервису Samsung TV Plus. Цены в Украине начинаются от 13 000 грн.

Обзор Samsung Galaxy A55

Google Pixel 8a — отличный выбор для фото

Смартфон Google Pixel 8a имеет хорошую камеру и полезные функции для фото Фото: Скриншот

Google Pixel 8a стал фаворитом обозревателя из-за своей камеры. Смартфон предлагает несколько функций для фотографии, таких как Magic Editor и Best Take. Еще один большой плюс заключается в том, что Google обещает предоставлять обновления Android для этой модели в течение семи лет. Стоит такое удовольствие относительно недорого: около 14 000 грн.

Обзор Google Pixel 8a

Ранее Фокус представил топ-6 новых смартфонов, которые появятся в 2024 и 2025 годах. Стоит обратить внимание на будущие модели от Samsung, OnePlus, Google.