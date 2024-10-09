Новий смартфон серії Honor X60 отримав "унікальну" камеру: коли він вийде

Серія Honor X60 матиме три моделі зі швидкою зарядкою 35 Вт і 66 Вт, а також датчики з унікальною структурою і поліпшеними можливостями зйомки.

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Компанія Honor підтвердила запуск серії X60 на 16 жовтня. Новий смартфон серії X60 презентують у Китаї. Назву смартфона поки не розкривають. Про це повідомляє Huawei Central.

Раніше Цзян Хайжун, директор з маркетингу Honor Devices згадав про запуск серії X60 у жовтні. На даний момент технологічний гігант додав підтвердження дати випуску.

Компанія оголосила цю новину сьогодні, поділившись показниками продажів серії X50. Згідно з даними, постачання моделей попереднього покоління перевищили 15 мільйонів одиниць. Це нова віха для висококласного пристрою через рік після його запуску.

Технологічний гігант також повідомив, що кожні 2,7 секунди продається один блок X50. Серія X50 отримала величезну підтримку й увагу на споживчому ринку.

Перейнявши той самий підхід до моделей наступного покоління, Honor оголосила, що серія X60 вийде 16 жовтня. Пристрій буде представлено о 19:30 (за пекінським часом) з низкою цікавих функцій, ефективних специфікацій і технічних можливостей.

Серія Honor X60, найімовірніше, матиме три моделі зі швидкою зарядкою 35 Вт і 66 Вт. Вона може мати унікальну структуру камери з поліпшеними можливостями зйомки.

Деякі попередні витоки припускали, що серія X60 буде використовувати вигнутий дисплей з двома краями і роздільною здатністю 1,5K. Компанія також може застосувати потужні специфікації та рішення, які в кінцевому підсумку більшою мірою збільшать довговічність пристрою і термін служби батареї.

Нещодавно інсайдер передбачив, що Honor може надати можливість супутникового SMS Beidou для серії X60. З цією функцією користувачі зможуть залишатися на зв'язку зі своїми контактами в надзвичайних ситуаціях, навіть перебуваючи в зонах без доступу до мережі.

Раніше ми писали, що компанія Honor оголосила, що представить новий смартфон серії X60 16 жовтня в Китаї. Нова модель також оснащена спеціальним чипом Power Enhanced Chip Honor E1, що регулює силу струму залежно від зовнішніх обставин і навантаження.