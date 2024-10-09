Новый смартфон серии Honor X60 получил "уникальную" камеру: когда он выйдет

Серия Honor X60 будет иметь три модели с быстрой зарядкой 35 Вт и 66 Вт, а также датчики с уникальной структурой и улучшенными возможностями съемки.

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Компания Honor подтвердила запуск серии X60 на 16 октября. Новый смартфон серии X60 презентуют в Китае. Название смартфона пока не раскрывают. Об этом сообщает Huawei Central.

Ранее Цзян Хайжун, директор по маркетингу Honor Devices упомянул о запуске серии X60 в октябре. На данный момент технологический гигант добавил подтверждение даты выпуска.

Компания объявила эту новость сегодня, поделившись показателями продаж серии X50. Согласно данным, поставки моделей предыдущего поколения превысили 15 миллионов единиц. Это новая веха для высококлассного устройства спустя год после его запуска.

Технологический гигант также сообщил, что каждые 2,7 секунды продается один блок X50. Серия X50 получила огромную поддержку и внимание на потребительском рынке.

Приняв тот же подход к моделям следующего поколения, Honor объявила, что серия X60 выйдет 16 октября. Устройство будет представлено в 19:30 (по пекинскому времени) с рядом интересных функций, эффективных спецификаций и технических возможностей.

Серия Honor X60, скорее всего, будет иметь три модели с быстрой зарядкой 35 Вт и 66 Вт. Она может иметь уникальную структуру камеры с улучшенными возможностями съемки.

Некоторые предыдущие утечки предполагали, что серия X60 будет использовать изогнутый дисплей с двумя краями и разрешением 1,5K. Компания также может применить мощные спецификации и решения, которые в конечном итоге в большей степени увеличат долговечность устройства и срок службы батареи.

Недавно инсайдер предсказал, что Honor может предоставить возможность спутникового SMS Beidou для серии X60. С этой функцией пользователи смогут оставаться на связи со своими контактами в чрезвычайных ситуациях, даже находясь в зонах без доступа к сети.

Ранее мы писали, что компания Honor объявила, что представит новый смартфон серии X60 16 октября в Китае. Новая модель также оснащена специальным чипом Power Enhanced Chip Honor E1, регулирующим силу тока в зависимости от внешних обстоятельств и нагрузки.