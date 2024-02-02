Смартфон Honor Magic6 Pro получил кремниево-углеродный аккумулятор: каковы его преимущества

Новая модель также оснащена специальным чипом Power Enhanced Chip Honor E1, регулирующим силу тока в зависимости от внешних обстоятельств и нагрузки.

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Китайская компания Honor снабдила свой новый смартфон Magic6 Pro кремниево-углеродным аккумулятором с большей плотностью энергии и выносливостью. Об этом сообщает сайт GSMArena.

Новый телефон Honor Magic6 Pro оснащен кремниево-углеродным аккумулятором второго поколения, который обеспечивает более надежную работу в различных условиях, а также повышенную плотность питания. Аккумулятор оснащен отдельным чипом под названием Power Enhanced Chip Honor E1. Honor утверждает, что Magic6 Pro по своей эффективности превосходит все смартфоны при температуре -20°C.

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Новая технология батареи использует кремний вместо графита в качестве отрицательного электрода. Кремний сам по себе имеет несколько ключевых преимуществ перед графитом, самым заметным из которых является его плотность. Кремниевый анод предлагает в 10 раз большую плотность мощности, чем графит. Но он увеличивается в объеме до 300% и имеет более короткий жизненный цикл. Вот почему Honor использует кремниево-углеродный анод, чтобы компенсировать присущие кремнию недостатки.

Компания утверждает, что технология микротоннелирования лазерного управления (Microtunneling Laser Guidance) имеет большое значение при использовании для анода на основе кремния. Это увеличивает площадь контакта между электролитом и анодом и разблокирует полезную емкость в диапазоне низкого напряжения.

Honor Magic6 Pro с кремниево-углеродным аккумулятором Honor Magic6 Pro с кремниево-углеродным аккумулятором Фото: Honor

Чип постоянно регулирует силу тока в зависимости от окружающей среды и задействованных нагрузок. По словам Honor, это делает батарею более безопасной и позволяет ей лучше работать в экстремальных погодных условиях, особенно в холодную погоду, а также предлагает более точные показатели процента оставшегося заряда батареи. Это позволило новому Magic6 Pro заряжаться мощностью 80 Вт вместо 66 Вт.

Honor Magic6 Pro работает на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и имеет в батарею на 5600 мА*ч. Он поддерживает беспроводную зарядку мощностью 60 Вт и реверсную зарядку 5 Вт. Смартфон оснащен беспроводной связью Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3. Экран OLED с диагональю 6,8 дюйма и разрешением 1280 x 2800 имеет пиковую яркость 5000 нит и поддерживает частоту обновления 120 Гц.

Новая технология литий-полимерных аккумуляторов может стать лишь шагом на пути к принципиально новым источникам питания для смартфонов. Китайский стартап Betavolt работает над атомной батареей для портативной электроники, который позволит технике не разряжаться.