Піратські термінали Starlink сприяють просуванню ЗС РФ в Україні, — WP

Видання повідомляє, що більшість терміналів продаються через Telegram та з Московської області відправляються на фронт.

Related video

Завдяки нелегальним терміналам Starlink американської компанії SpaceX російські війська стали більше просуватись вперед. Наразі вони більш маневрові та "смертоносні". Про це пише The Washington Post із посиланням на українських військових.

Завдяки терміналам Starlink українська армія мала перевагу над росіянами, які чисельно переважали та були краще озброєні. Однак завдяки чорному ринку їх використовують і окупанти.

На думку українських солдатів, поширення Starlink стало важливим фактором нещодавніх успіхів Росії під час її наступу. ЗС РФ використовують супутниковий інтернет для покращення координації під час штурмів, здійснювати більше вильотів безпілотників і бити українські війська точним артилерійським вогнем. За інформацією шести українських солдатів і офіцерів з різних підрозділів на Донеччині, Росія ліквідувала технологічний розрив, зробивши свої сили більш згуртованими й збільшивши кількість і точність атак.

За інформацією офіцера 72-ї механізованої бригади, яка захищала район Вугледара з 2022 року і була змушена відступити, використання Росією комплексу Starlink — один із важливих факторів (поряд з нестачею живої сили та озброєння), що прискорили падіння Вугледара.

Термінали Starlink поширювались на російських позиціях протягом усього року, але тільки в останні кілька місяців їхній ефект був по-справжньому відчутним — російські війська в наступі використовували їх для координації атак. Українські військові, які управляють розвідувальними безпілотниками біля Новогродівки, на південний схід від Покровська, розповіли, що бачили Starlinks на російських позиціях минулого місяця.

Уряди США та України працюють зі SpaceX, щоб "запобігти незаконному використанню Росією терміналів Starlink на окупованій Україні". Однак Пентагон і SpaceX не надали подробиць про зусилля США, в тому числі й інформацію про те, скільки незаконних терміналів, які використовуються російськими силами, було відключено.

З великої кількості російських сайтів видання перевірило чотири, які пропонують прямий продаж для "спеціальної військової операції". Більшість терміналів продаються через Telegram, "розпочинають свій шлях" у Московській області та відправляються на фронт.

Раніше Фокус писав, навіщо росіяни ставлять Starlink на "Шахед". Також раніше повідомлялось, яка країна фінансує Starlink в Україні