Як приховати фото та додатки від перегляду: поради власникам Android-смартфонів

На Android є функціонал, який посилює приватність: коли застосунок закріплено на екрані, інша людина не зможе відкривати інші вікна на вашому телефоні.

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Android-телефони оснащені функцією, яка не дасть змогу стороннім дивитися фотографії. Про це пише The Sun.

Іноді друзі або родичі можуть отримати доступ до чужого смартфона. А якщо телефоном Android користується дитина, є спосіб не дати їй побачити те, що їй бачити не слід, або випадково видалити файли. Для цього слід закріпити екран з іконкою того чи іншого додатка. Коли екран закріплений, інша людина може використовувати тільки цей додаток. Щоб знову використовувати інші додатки, можна просто відкріпити екран. Якщо людина спробує вийти з програми, їй буде запропоновано ввести пароль. Без цього вона не зможе вийти з програми.

Щоб увімкнути цю функцію на Android, потрібно зайти в додаток "Налаштування". Потім натиснути "Безпека" (або "Безпека і місце розташування"), потім вибрати "Додатково" — "Закріплення додатків". Тепер варто просто ввімкнути функцію закріплення додатків. Потім перейти на екран, який потрібно закріпити, наприклад, у додатку YouTube. Потім провести пальцем угору до середини екрана й утримувати. У верхній частині зображення натиснути на значок додатка і вибрати "Закріпити".

Якщо це старий телефон під управлінням Android 8.1 або більш ранньої версії, треба перейти на екран, який потрібно закріпити, а потім натиснути "Огляд" (квадратний значок). Потім провести пальцем вгору, щоб відобразити значок шпильки в правому нижньому кутку обраного екрана, а потім торкнутися його.

Щоб відкріпити екран, є три варіанти. У разі використання жестової навігації доведеться провести пальцем угору й утримувати його. Якщо ввімкнено двокнопкову навігацію, натиснути й утримувати кнопки "Назад" і "Додому". У разі використання трикнопкової навігації варто натиснути й утримувати кнопки "Назад" і "Огляд".

Раніше повідомлялося, що додаток Google Play Protect дасть змогу користувачам легко виявляти шахрайські застосунки на Android-пристроях і вимикати їх.