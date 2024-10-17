Как скрыть фото и приложения от просмотра: советы владельцам Android-смартфонов

На Android есть функционал, который усиливает приватность: когда приложение закреплено на экране, другой человек не сможет открывать другие окна на вашем телефоне.

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Android-телефоны оснащены функцией, которая не позволит посторонним смотреть фотографии. Об этом пишет The Sun.

Иногда друзья или родственники могут получить доступ к чужому смартфону. А если телефоном Android пользуется ребенок, есть способ не дать ему увидеть то, что ему видеть не следует, или случайно удалить файлы. Для этого следует закрепить экран с иконкой того или иного приложения. Когда экран закреплен, другой человек может использовать только это приложение. Чтобы снова использовать другие приложения, можно просто открепить экран. Если человек попытается выйти из приложения, ему будет предложено ввести пароль. Без этого он не сможет выйти из приложения.

Чтобы включить эту функцию на Android, нужно зайти в приложение "Настройки". Затем нажмать "Безопасность" (или "Безопасность и местоположение"), затем выбрать "Дополнительно" — "Закрепление приложений". Теперь стоит просто включить функцию закрепления приложений. Затем перейти на экран, который нужно закрепить, например, в приложении YouTube. Затем провести пальцем вверх до середины экрана и удерживать. В верхней части изображения нажать на значок приложения и выбрать "Закрепить".

Если это старый телефон под управлением Android 8.1 или более ранней версии, надо перейти на экран, который нужно закрепить, а затем нажать "Обзор" (квадратный значок). Затем провести пальцем вверх, чтобы отобразить значок булавки в правом нижнем углу выбранного экрана, а затем коснуться его.

Чтобы открепить экран, есть три варианта. При использовании жестовой навигации придется провести пальцем вверх и удерживать его. Если включена двухкнопочная навигация, нажать и удерживать кнопки "Назад" и "Домой". При использовании трехкнопочной навигации стоит нажать и удерживать кнопки "Назад" и "Обзор".

Раньше сообщалось, что приложение Google Play Protect позволит пользователям легко выявлять мошеннические приложения на Android-устройствах и отключать их.