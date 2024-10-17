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Діджитал

Blueti представила сонячний генератор, який дасть змогу "ігнорувати природу" (фото)

Handsfree Backpack Power Station, зарядна станція, Bluetti, фото
Фото: Bluetti | Handsfree 1 Backpack Power Station

Зарядні станції Handsfree Backpack Power Stations продаються в комплекті зі спеціальними рюкзаками і можуть генерувати енергію навіть у похмурі дні.

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Компанія Bluetti представила нові портативні зарядні станції Handsfree Backpack Power Stations у двох версіях, які, зокрема можуть генерувати енергію від сонця. Про це пише The Verge.

У виданні описують пристрої Handsfree 1 Backpack Power Stations і Handsfree 2 Backpack Power Stations як сонячні генератори, які допоможуть "ігнорувати природу". Вони створені для туристів, фотографів, скелелазів, мотоциклістів, любителів кемпінгу, пригод і байкпакінгу.

Для транспортування Bluetti розробила спеціальні рюкзаки, бічна частина яких забезпечує доступ до всіх входів і виходів, тож власникові не потрібно діставати станцію, щоб зарядити гаджети. Ці порти також можна контролювати та керувати ними через Bluetooth із застосунку Bluetti.

Handsfree Backpack Power Station, зарядна станція, Bluetti, фото Fullscreen
Бездротова станція живлення рюкзака Handsfree
Фото: Bluetti

До Handsfree 1 Backpack Power Stations додається рюкзак на 42 л. Ця зарядна станція має потужність до 300 Вт і ємність батареї 268,8 Вт-год, а також оснащена сонячною панеллю на 60 Вт. Цього достатньо, щоб підзарядити DJI Mavic 3 або ноутбук приблизно три рази. Зі свого боку Handsfree 2 Backpack Power Stations має потужність до 700 Вт, ємність/512 Вт-год, містить сонячну панель на 120 Вт і вміщується в рюкзак на 60 л.

Рюкзаки мають безліч кишень для спорядження, а також ремені Molle для перенесення зовні. Рюкзаки водонепроникні, але Bluetti пропонує в комплекті дощовий чохол. Вага самих рюкзаків не вказана.

Handsfree Backpack Power Station, зарядна станція, Bluetti, фото Fullscreen
Бездротова станція живлення рюкзака Handsfree
Фото: Bluetti

На офіційному сайті Bluetti йдеться, що Handsfree Backpack Power Stations можуть заряджати до 5 пристроїв одночасно, включно з дроном, контролером, камерою, смартфоном і ноутбуком. Завдяки інноваційній технології Fragmented Solar Charging, станції автоматично активують зарядку при виявленні сонячного світла.

"Навіть у похмурі дні ви відчуєте ефективну зарядку, подовжуючи термін служби акумулятора для триваліших поїздок", — підкреслив виробник.

Нагадаємо, компанія EcoFlow представила на виставці IFA сонячну домашню акумуляторну систему EcoFlow DELTA Pro 3, а також три нові портативні електростанції: RIVER 3, RAPID і DELTA 3.

Своєю чергою китайська компанія Anker пропонує актуальні та потужні домашні зарядні станції, включно з SOLIX C800X, SOLIX C1000X, SOLIX F2000 і SOLIX F3800.