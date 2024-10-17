Blueti представила сонячний генератор, який дасть змогу "ігнорувати природу" (фото)

Зарядні станції Handsfree Backpack Power Stations продаються в комплекті зі спеціальними рюкзаками і можуть генерувати енергію навіть у похмурі дні.

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Компанія Bluetti представила нові портативні зарядні станції Handsfree Backpack Power Stations у двох версіях, які, зокрема можуть генерувати енергію від сонця. Про це пише The Verge.

У виданні описують пристрої Handsfree 1 Backpack Power Stations і Handsfree 2 Backpack Power Stations як сонячні генератори, які допоможуть "ігнорувати природу". Вони створені для туристів, фотографів, скелелазів, мотоциклістів, любителів кемпінгу, пригод і байкпакінгу.

Для транспортування Bluetti розробила спеціальні рюкзаки, бічна частина яких забезпечує доступ до всіх входів і виходів, тож власникові не потрібно діставати станцію, щоб зарядити гаджети. Ці порти також можна контролювати та керувати ними через Bluetooth із застосунку Bluetti.

Бездротова станція живлення рюкзака Handsfree Фото: Bluetti

До Handsfree 1 Backpack Power Stations додається рюкзак на 42 л. Ця зарядна станція має потужність до 300 Вт і ємність батареї 268,8 Вт-год, а також оснащена сонячною панеллю на 60 Вт. Цього достатньо, щоб підзарядити DJI Mavic 3 або ноутбук приблизно три рази. Зі свого боку Handsfree 2 Backpack Power Stations має потужність до 700 Вт, ємність/512 Вт-год, містить сонячну панель на 120 Вт і вміщується в рюкзак на 60 л.

Рюкзаки мають безліч кишень для спорядження, а також ремені Molle для перенесення зовні. Рюкзаки водонепроникні, але Bluetti пропонує в комплекті дощовий чохол. Вага самих рюкзаків не вказана.

Бездротова станція живлення рюкзака Handsfree Фото: Bluetti

На офіційному сайті Bluetti йдеться, що Handsfree Backpack Power Stations можуть заряджати до 5 пристроїв одночасно, включно з дроном, контролером, камерою, смартфоном і ноутбуком. Завдяки інноваційній технології Fragmented Solar Charging, станції автоматично активують зарядку при виявленні сонячного світла.

"Навіть у похмурі дні ви відчуєте ефективну зарядку, подовжуючи термін служби акумулятора для триваліших поїздок", — підкреслив виробник.

Нагадаємо, компанія EcoFlow представила на виставці IFA сонячну домашню акумуляторну систему EcoFlow DELTA Pro 3, а також три нові портативні електростанції: RIVER 3, RAPID і DELTA 3.

Своєю чергою китайська компанія Anker пропонує актуальні та потужні домашні зарядні станції, включно з SOLIX C800X, SOLIX C1000X, SOLIX F2000 і SOLIX F3800.