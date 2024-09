EcoFlow випустить чотири нові серії зарядних станцій — DELTA Pro 3, RIVER 3, RAPID і DELTA 3

Виробник запропонує користувачам електростанції ємністю від 245 Вт*год до 4 КВт*год, а також зовнішні акумулятори на 5000 мАгод і 10 000 мАгод.

Компанія EcoFlow представила на виставці IFA сонячну домашню акумуляторну систему EcoFlow DELTA Pro 3, а також три нові портативні електростанції: RIVER 3, RAPID і DELTA 3. Про це пише lelezard.com.

Зарядна станція DELTA Pro 3

Система EcoFlow DELTA Pro 3 для дому включає сонячні панелі, портативну електростанцію DELTA Pro 3 і мікроінвертор PowerStream від EcoFlow. Зарядна станція DELTA Pro 3 може функціонувати як автономний пристрій для живлення домашньої та офісної техніки.

Технологія DualCharge підтримує одночасне введення "чистої" енергії як від мікроінвертора, так і від DELTA Pro 3, досягаючи загалом 3400 Вт. Це дає змогу системі генерувати до 16 КВт сонячної енергії щодня, задовольняючи потреби середнього домогосподарства. Технологія DualPower забезпечує максимальну вихідну потужність 4800 Вт, живлячи практично всі побутові прилади, включно з потужними пристроями на кшталт кондиціонерів, обігрівачів і свердловинних насосів.

З базовою ємністю 4 КВт*год EcoFlow DELTA Pro 3 можна розширити до 12 КВт*год як автономний пристрій і до 8 КВт*год під час використання як системи сонячних батарей для дому. Вона може живити холодильник протягом трьох днів, забезпечуючи енергією навіть без сонячного світла.

Використовуючи інтелектуальні розетки та застосунок EcoFlow, користувачі можуть контролювати енергоспоживання кожного приладу, відстежувати отриману сонячну енергію та розраховувати економію. Крім того, система EcoFlow DELTA Pro 3 Solar Home Battery System сумісна з Shelly 3EM, Shelly Pro 3EM і Tibber Pulse, що дає змогу автоматично розподіляти енергію.

Система EcoFlow DELTA Pro 3 Solar Home Battery System відповідає високим стандартам безпеки. Виготовлена з автомобільних комірок LFP, вона оснащена акумуляторним блоком з класом захисту IP65, що забезпечує стійкість до ударів, води, пилу та пожеж. Конструкція Cell-to-Chassis і вдосконалена система управління батареями забезпечують цілодобовий моніторинг і захист. Завдяки низькому рівню шуму в 30 дБ, DELTA Pro 3 не заважатиме домочадцям.

Електростанції серії RIVER 3

Серія EcoFlow RIVER 3 складається з пристроїв RIVER 3, RIVER 3 Plus, RIVER 3 Max і RIVER 3 Max Plus з ємністю від 245 Вт*год до 858 Вт*год. Вони забезпечують максимальну вихідну потужність 600 Вт. Завдяки технології X-GaNPower під час виробництва були використані напівпровідникові матеріали GaN для більш високої ефективності. Вони забезпечують подвійний час роботи для приладів потужністю менше 100 Вт.

Зовнішній акумулятор RAPID

Магнітний зовнішній акумулятор EcoFlow RAPID доступний у двох варіантах: 5000 мАг і 10 000 мАг. Завдяки сертифікованій бездротовій зарядці Qi2, магнітний зовнішній акумулятор RAPID може зарядити iPhone 15 від 0 до 50% за 44 хв. Для ще швидшого заряджання вбудований кабель USB-C для швидкого заряджання забезпечує максимальну вихідну потужність 65 Вт, заряджаючи iPhone 15 Pro Max від 0 до 50% за 30 хв. RAPID підтримує кілька протоколів заряджання, що робить його сумісним із більшістю портативних пристроїв, включно з Macbook, iPad, Kindle і фітнес-браслетами.

Серія DELTA 3

До серії EcoFlow DELTA 3 входять моделі зарядних станцій DELTA 3 та DELTA 3 Plus. З 5-зірковим сертифікатом швидкого та безпечного заряджання від SGS, DELTA 3 Plus є найшвидшою у світі портативною зарядною станцією. Використовуючи технологію X-Stream від EcoFlow, DELTA 3 Plus може заряджати свою ємність 1024 Вт*год від 0 до 100% всього за 56 хв. Завдяки п'яти провідним у галузі методам заряджання, — змінному струму, сонячній енергії, генератору, зарядці автомобіля, комбінації "змінний струм + сонячна енергія", — і вихідній потужності 1800 Вт, DELTA 3 Plus пропонує гнучке рішення з живлення для будь-яких умов.

Доступність

EcoFlow DELTA Pro 3 буде доступна в країнах ЄС з 6 вересня за ціною 3299 фунтів стерлінгів (4348 доларів США, — ред.). Пристрої серій EcoFlow RIVER 3, RAPID і DELTA 3 заплановані до випуску в ЄС і Великій Британії в четвертому кварталі 2024 року. Ціни на ці серії будуть оголошені у відповідні дати запуску.

Раніше ми писали про топ 3 потужних зарядних станцій на випадок блекауту. Потужна зарядна станція може живити більшість домашніх приладів, зокрема газовий котел, холодильник і мікрохвильову піч.