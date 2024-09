EcoFlow выпустит четыре новые серии зарядных станций — DELTA Pro 3, RIVER 3, RAPID и DELTA 3

Производитель предложит пользователям электростанции емкостью от 245 Вт*ч до 4 КВт*ч, а также внешние аккумуляторы на 5000 мАч и 10 000 мАч.

Компания EcoFlow представила на выставке IFA солнечную домашнюю аккумуляторную систему EcoFlow DELTA Pro 3, а также три новые портативные электростанции: RIVER 3, RAPID и DELTA 3. Об этом пишет lelezard.com.

Зарядная станция DELTA Pro 3

Система EcoFlow DELTA Pro 3 для дома включает солнечные панели, портативную электростанцию ​​DELTA Pro 3 и микроинвертор PowerStream от EcoFlow. Зарядная станция DELTA Pro 3 может функционировать как автономное устройство для питания домашней и офисной техники.

Технология DualCharge поддерживает одновременный ввод "чистой" энергии как от микроинвертора, так и от DELTA Pro 3, достигая в общей сложности 3400 Вт. Это позволяет системе генерировать до 16 КВт солнечной энергии ежедневно, удовлетворяя потребности среднего домохозяйства. Технология DualPower обеспечивает максимальную выходную мощность 4800 Вт, питая практически все бытовые приборы, включая мощные устройства вроде кондиционеров, обогревателей и скважинных насосов.

С базовой емкостью 4 КВт*ч EcoFlow DELTA Pro 3 можно расширить до 12 КВт*ч в качестве автономного устройства и до 8 КВт*ч при использовании в качестве системы солнечных батарей для дома. Она может питать холодильник в течение трех дней, обеспечивая энергией даже без солнечного света.

Используя интеллектуальные розетки и приложение EcoFlow, пользователи могут контролировать энергопотребление каждого прибора, отслеживать полученную солнечную энергию и рассчитывать экономию. Кроме того, система EcoFlow DELTA Pro 3 Solar Home Battery System совместима с Shelly 3EM, Shelly Pro 3EM и Tibber Pulse, что позволяет автоматически распределять энергию.

Система EcoFlow DELTA Pro 3 Solar Home Battery System соответствует высоким стандартам безопасности. Изготовленная из автомобильных ячеек LFP, она оснащена аккумуляторным блоком с классом защиты IP65, что обеспечивает устойчивость к ударам, воде, пыли и пожарам. Конструкция Cell-to-Chassis и усовершенствованная система управления батареями обеспечивают круглосуточный мониторинг и защиту. Благодаря низкому уровню шума в 30 дБ, DELTA Pro 3 не будет мешать домочадцам.

Электростанции серии RIVER 3

Серия EcoFlow RIVER 3 состоит из устройств RIVER 3, RIVER 3 Plus, RIVER 3 Max и RIVER 3 Max Plus с емкостью от 245 Вт*ч до 858 Вт*ч. Они обеспечивают максимальную выходную мощность 600 Вт. Благодаря технологии X-GaNPower при производстве были использованы полупроводниковые материалы GaN для более высокой эффективности. Они обеспечивают двойное время работы для приборов мощностью менее 100 Вт.

Внешний аккумулятор RAPID

Магнитный внешний аккумулятор EcoFlow RAPID доступен в двух вариантах: 5000 мАч и 10 000 мАч. Благодаря сертифицированной беспроводной зарядке Qi2, магнитный внешний аккумулятор RAPID может зарядить iPhone 15 от 0 до 50% за 44 мин. Для еще более быстрой зарядки встроенный кабель USB-C для быстрой зарядки обеспечивает максимальную выходную мощность 65 Вт, заряжая iPhone 15 Pro Max от 0 до 50% за 30 мин. RAPID поддерживает несколько протоколов зарядки, что делает его совместимым с большинством портативных устройств, включая Macbook, iPad, Kindle и фитнес-браслеты.

Серия DELTA 3

В серия EcoFlow DELTA 3 входят модели зарядных станций DELTA 3 и DELTA 3 Plus. С 5-звездочным сертификатом быстрой и безопасной зарядки от SGS, DELTA 3 Plus является самой быстрой в мире портативной зарядной станцией. Используя технологию X-Stream от EcoFlow, DELTA 3 Plus может заряжать свою емкость 1024 Вт*ч от 0 до 100% всего за 56 мин. Благодаря пяти ведущим в отрасли методам зарядки, — переменному току, солнечной энергии, генератору, зарядке автомобиля, комбинации "переменный ток + солнечная энергия", — и выходной мощности 1800 Вт, DELTA 3 Plus предлагает гибкое решение по питанию для любых условий.

Доступность

EcoFlow DELTA Pro 3 будет доступна в странах ЕС с 6 сентября по цене 3299 фунтов стерлингов (4348 долларов США, — ред.). Устройства серий EcoFlow RIVER 3, RAPID и DELTA 3 запланированы к выпуску в ЕС и Великобритании в четвертом квартале 2024 года. Цены на эти серии будут объявлены в соответствующие даты запуска.

