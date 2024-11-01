Samsung анонсувала вихід Galaxy S25 Slim: яким буде найтонший смартфон бренду

Імовірно, новий смартфон стане конкурентом iPhone 17 Slim.

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Нова чутка від корейського видання etnews (через постійного інсайдера Jukanlosreve) стверджує, що Samsung працює над "тонкою" моделлю для серії Galaxy S25. Однак вона не буде запущена разом з основною серією. Про це пише Tom's Guide.

Згідно зі звітом, Galaxy S25 Slim буде випущено пізніше цього року як продовження. Ходять чутки, що більш тонкий S25 стане експериментальним запуском для оцінки суспільного інтересу.

Неназвані джерела в галузі повідомили: "Можливо, компанія випустить його невеликими партіями, щоб оцінити реакцію ринку і змінити лінійку через рік"

Це не зовсім надзвичайна подія для Samsung. У липні компанія випустила Galaxy Z Fold 6. Зовсім нещодавно вона випустила Z Fold 6 Special Edition, який тонший, легший і має більший дисплей, хоча цей телефон поки що доступний тільки в Кореї, а незабаром може вийти і в Китаї. Це говорить про те, що ми можемо побачити тонкий пристрій S25 приблизно у квітні 2025 року.

Інсайдер Jukanlosreve сказав: "Я вважаю, що це буде включати прийняття Exynos 2400 і запуск у квітні".

Samsung боролася за те, щоб випустити наступне покоління чипів Exynos із землі, маючи не надто життєздатні виходи на своїх ливарних заводах. Однак, є повідомлення, що компанія вже дивиться в наступний рік для своїх наступних процесорів. Тож не буде великим сюрпризом, якщо компанія введе свій власний чип в експериментальний випуск.

У звіті йдеться, що Samsung розглядає тонку модель у відповідь на гучний iPhone 17 Slim. Модель Slim замінює модель Plus у лінійці iPhone від Apple. Крім того, що вона тонша, вона також може мати менший 6,6-дюймовий дисплей.

Apple і Samsung в останні кілька років змагаються у виробництві більш тонких телефонів, причому Samsung просуває Z Fold 6 як один з найтонших телефонів Samsung. Apple не соромиться хвалитися тим, наскільки тонша серія iPhone 16 порівняно з торішніми моделями.

Samsung необхідно струсити свій телефонний бізнес, і стає схоже, що компанія шукає нові способи спонукати людей купувати її пристрої.

Вступаючи у 2025 рік, Samsung може стати роком експериментів, оскільки корейська компанія прагне відновитися після, здавалося б, невдалих кількох років. Надходять повідомлення про те, що вона розглядає можливість ребрендингу своєї преміальної лінійки телефонів з відмовою від назви Galaxy.